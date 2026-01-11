Adam Sandler zapowiada, ile filmów jeszcze zrobi. I czy będą dobre

Adam Sandler odebrał nagrodę za całokształt twórczości podczas gali Movies for Grownups Awards. To prestiżowe wyróżnienia przyznawane corocznie przez amerykańską organizację AARP wspierającą filmy stworzone przez i dla dorosłych osób, zwłaszcza tych po 50. roku życia poruszających temat dojrzałości. Sandler ze swoim stylem zamienił przemówienie w popis autoironii. Aktor, który jest właśnie na fali nagród za film "Jay Kelly", bez skrępowania żartował z upływu czasu i własnych dolegliwości.
Getty Images © Kevin Winter
Sandler: Zrobię jeszcze co najmniej 50 filmówWszyscy mówią, że nagroda AARP oznacza starość. Bzdura. Mam co najmniej dziesięć innych dowodów na to, że jestem już stary
– rzucił ze sceny, po czym rozbawił salę serią anegdot. Było o zbyt dużej czcionce w telefonie, zjazdach absolwentów pełnych kondolencji i o tym, że oglądanie oscarowych screenerów kończy się u niego po… kilku minutach snu.
Nie zabrakło też osobistych akcentów. Sandler podziękował żonie Jackie za to, że została z nim, mimo że żadna część jego ciała nie jest już tam, gdzie była
, a na koniec dorzucił deklarację, która szybko obiegła branżowe media. Nie wiem, ile czasu mi zostało – 60, 70 lat, może 80. A jak zacznę ćwiczyć i brać kreatynę, to nawet 90. Ale obiecuję jedno: zanim umrę, zrobię jeszcze co najmniej 50 filmów. I przynajmniej 25 z nich będzie dobrych.
"Jay Kelly" – zobacz zwiastun
Znany aktor Jay Kelly i jego menedżer wyruszają na pełną emocji wyprawę. W jej trakcie zmierzą się z konsekwencjami dawnych wyborów i zastanowić się jakie dziedzictwo po sobie zostawią.