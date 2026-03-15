Oto najlepiej opłacani aktorzy 2025 roku. Gaże mocno w dół w porównaniu z 2024 rokiem

Magazyn Forbes opublikował swoją doroczną listę najlepiej opłacanych aktorów i aktorek w Hollywood. Co ciekawe, numer jeden za rok 2025 nie znalazłby się nawet w pierwszej piątce roku 2024!
Kto zarabia w Hollywood najwięcej? Lista magazynu Forbes dotyczy wyłącznie otrzymywanych gaży, a nie zarobków ze wszystkich biznesów, jakie prowadzą największe hollywoodzkie gwiazdy
. Magazyn zauważa, że w 2025 roku doszło w Hollywood do mocnego zaciśnięcia pasa. Łączna gaża 20 najlepiej zarabiających aktorów i aktorek wyniosła 570 milionów dolarów, podczas gdy rok wcześniej osiągnęła poziom 720 milionów dolarów. Tegoroczny numer jeden zgarnął niemal o połowę mniej niż Dwayne Johnson rok wcześniej (88 mln dolarów).
Ba, wynik tegorocznego lidera nie dawałby miejsca nawet w pierwszej piąte, kiedy to numerem 5 był Hugh Jackman
z kwotą 50 mln dolarów.
Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin
W tym roku najlepiej zarabiającym aktorem okazał się Adam Sandler.
Dla niego jest to powrót na szczyt. Był bowiem najlepiej zarabiającym aktorem 2024 roku. Według Forbes aktor na samych gażach zarobił 48 milionów dolarów
. To efekt kontynuacji współpracy z platformą Netflix, dla której wystąpił w filmach "Jay Kelly
" i "Farciarz Gilmore 2
". Numerem dwa jest Tom Cruise
, który zarobił 46 milionów dolarów
. Gwiazdor miał w kinach tylko jeden film - "Mission: Impossible – The Final Reckoning
".
Podium kompletuje Mark Wahlberg
, który zarobił 44 miliony dolarów. Na czwartym miejscu znalazła się pierwsza aktorka. To Scarlett Johansson
, której zarobki Forbes oszacował na 43 miliony dolarów
.
W pierwszej dziesiątce są też:
5. Brad Pitt
- 41 milionów dolarów
6. Denzel Washington
- 38 milionów dolarów
7. Jack Black
- 28 milionów dolarów
7. Jason Momoa
- 28 milionów dolarów
9. Daniel Craig
- 27 milionów dolarów
10. Millie Bobby Brown
- 26 milionów dolarów
10. John Cena
- 26 milionów dolarów
10. Reese Witherspoon
- 26 milionów dolarów
Zwiastun filmu "Farciarz Gilmore 2" z najlepiej opłacanym aktorem 2025 roku