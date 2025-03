Adamczyk, Kościukiewicz, Ostaszewska spotkają UFO w serialu platformy Netflix "Projekt UFO". Zobacz zwiastun

UFO nad Polską. O czym opowiada serial platformy Netflix?

Zwiastun serialu "Projekt UFO"

to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o trzech mężczyznach, którzy uwierzyli w niemożliwe, oraz o trzech kobietach, które uwierzyły w siebie. Przede wszystkim jest to historia polskiego Roswell – o zdarzeniu, które każdemu było do czegoś potrzebne.Na początku lat 80. XX wieku, w czasach niepewności, strajków i pustych półek sklepowych, w małym miasteczku na Warmii, w trakcie zebrania stowarzyszenia Gaja, Zbigniew Sokolik ( Mateusz Kościukiewicz ) wygłasza pionierski referat o niezidentyfikowanych obiektach… podwodnych, czyli NOP-ach. Jest to rewelacja, o której nikt wcześniej nie słyszał, a wśród słuchaczy znajduje się zmierzchająca gwiazda telewizji i prowadzący program "Bliskie Spotkania" – Jan Polgar ( Piotr Adamczyk ). W intelektualnej walce o rację, wykorzystując niewinnego pszczelarza z Truskasów – Jana Kunika ( Stanisław Pąk ), który spotkał na łące dziwne kosmiczne istoty, obaj zostają uwikłani w niebezpieczną grę o władzę, którą toczy mistrz gabinetowych intryg – Henryk Wierusz ( Adam Woronowicz ). Podczas gdy Sokolik i Polgar pogrążają się w sporze, trzy niezwyczajne kobiety idą po swoje. Julia Borewicz ( Julia Kijowska ), niedowidząca milicjantka z Warmii i matka kilkunastoletniej Sary, postrzega lądowanie zielonych ludków jako swoją jedyną szansę na awans. Gwiazda telewizyjna, Wera Wierusz ( Maja Ostaszewska ), widzi w nim okazję, aby być w centrum wydarzeń i fleszy. Natomiast Lenta ( Marianna Zydek ), żona Polgara, postanawia powrócić do korzeni i zawalczyć o niezależność.składa się z czterech odcinków. Za serial odpowiada Kasper Bajon , scenarzysta " Wielkiej wody ".Serialzadebiutuje na platformie Netflix