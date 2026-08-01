Adaptacja "Elden Ring" Alexa Garlanda coraz bliżej. Zdjęcia dobiegły końca

Zdjęcia do aktorskiej ekranizacji gry "Elden Ring" dobiegły końca. Alex Garland zakończył czteromiesięczną pracę na planie w Wielkiej Brytanii, ale na gotowy film widzowie będą musieli jeszcze długo poczekać. Premiera została zaplanowana dopiero na 3 marca 2028 roku, co oznacza, że produkcję czeka ponad rok intensywnej postprodukcji. Nietrudno zgadnąć dlaczego. Świat wykreowany przez FromSoftware będzie wymagał ogromnej liczby efektów specjalnych.
"Elden Ring" najdroższym filmem A24?
Skala przedsięwzięcia od początku budzi spore emocje. Przewiduje się, że "Elden Ring
" może być najdroższym filmem w historii studia A24. Budżet produkcji szacowany jest nawet na ponad 100 milionów dolarów, co byłoby kolejnym dowodem na to, że wytwórnia coraz śmielej wkracza do grona największych hollywoodzkich graczy.
Informację o zakończeniu zdjęć potwierdził na Instagramie twórca rekwizytów Sean Schofield, który wcześniej pracował przy serialach "Wiedźmin
" i "Pierścienie Władzy
". W obsadzie filmu znaleźli się Kit Connor
("Heartstopper
"), Ben Whishaw
("Skyfall
") oraz Cailee Spaeny
("Obcy: Romulus
"). To właśnie oni mają wcielić się w troje głównych bohaterów ekranizacji.
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Alex Garland
Filmu dzięki determinacji samego Garlanda. Reżyser osobiście zwrócił się do FromSoftware i Bandai Namco z propozycją adaptacji kultowej gry. Aby przekonać twórców, przygotował liczący 160 stron scenariusz oraz dodatkowe 40 stron materiałów wizualnych, a następnie poleciał do Japonii, gdzie zaprezentował swój pomysł Hidetace Miyazakiemu
. To właśnie po tej prezentacji otrzymał zgodę na realizację projektu.
"Elden Ring" – kultowa gra trafi na duży ekran
Gra "Elden Ring
", która zadebiutowała w 2022 roku i została współtworzona przez George’a R.R. Martina
, okazała się światowym fenomenem. Sprzedała się w liczbie przekraczającej 30 milionów egzemplarzy i zdobyła tytuł Gry Roku. Fabuła opowiada o Tarnished – wygnanych wojownikach przywołanych do tajemniczego Lands Between, których zadaniem jest odbudowanie rozbitego Elden Ring, pokonanie licznych półbogów i zdobycie tytułu nowego Elden Lorda.
Choć Alex Garland
w ostatnich latach sugerował, że myśli o zakończeniu kariery reżyserskiej, jego obecne plany pokazują coś zupełnie innego. Twórca "Ex Machiny
", "Anihilacji
" i "Civil War
" nie tylko pracuje nad widowiskową adaptacją "Elden Ring
", ale równocześnie odpowiada za scenariusz i produkcję filmów "28 lat później
" oraz "The Bone Temple
", które kontynuują kultową serię zapoczątkowaną przez "28 dni później
".