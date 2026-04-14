Adria Arjona wystąpi w "Superman: Man of Tomorrow". Jako Maxima? A może...

Casting skończony! James Gunn znalazł aktorkę, która wystąpi w będącym w przygotowaniu widowisku "Superman: Man of Tomorrow". Jak pisaliśmy wcześniej, o rolę starały się cztery aktorki. Ostatecznie wybrana została Adria Arjona.
Adria Arjona zagra w kontynuacji "Supermana". Kogo?
Na początku kwietnia odbyły się próby kamerowe, w których udział wzięły Adria Arjona, Eva De Dominici, Sydney Chandler i Grace Van Patten
. Mówiło się, że aktorki walczą o rolę Maximy, ale nie zostało to oficjalnie potwierdzone. Niektórzy mówią, że przedmiotem castingu była w rzeczywistości rola Wonder Woman.
Wiemy, że Gunn
ma w planach wprowadzenie nowej Wonder Woman do swojego uniwersum DC
. Arjona
tymczasem jest aktorką, którą wielu fanów chętnie widziałoby w tej roli. Czas pokaże, w kogo rzeczywiście się wcieli. Maxima
to postać stworzona przez Rogera Sterna
i George'a Pereza
. Debiutowała w 1989 roku na kartach komiksu "Action Comics #645". Maxima jest królową planety Almerac, która przybywa na Ziemię w poszukiwaniu odpowiedniego partnera i władcy.
Oczywiście w głównej roli w filmie "Superman: Man of Tomorrow"
wystąpi David Corenswet
. Pewni udziału są też: Nicholas Hoult
, Lars Eidinger
(jako Brainiac
), Aaron Pierre
(jako Zielona Latarnia
), Rachel Brosnahan
, Skyler Gisondo
, Sara Sampaio
, Isabela Merced
, Nathan Fillion
i Edi Gathegi
. James Gunn
jest reżyserem i scenarzystą widowiska. Film ma trafić do kin w lipcu 2027 roku
.
