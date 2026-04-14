Adria Arjona wystąpi w "Superman: Man of Tomorrow". Jako Maxima? A może...

Casting skończony! James Gunn znalazł aktorkę, która wystąpi w będącym w przygotowaniu widowisku "Superman: Man of Tomorrow". Jak pisaliśmy wcześniej, o rolę starały się cztery aktorki. Ostatecznie wybrana została Adria Arjona.
    

Na początku kwietnia odbyły się próby kamerowe, w których udział wzięły Adria Arjona, Eva De Dominici, Sydney Chandler i Grace Van Patten. Mówiło się, że aktorki walczą o rolę Maximy, ale nie zostało to oficjalnie potwierdzone. Niektórzy mówią, że przedmiotem castingu była w rzeczywistości rola Wonder Woman. Wiemy, że Gunn ma w planach wprowadzenie nowej Wonder Woman do swojego uniwersum DC. Arjona tymczasem jest aktorką, którą wielu fanów chętnie widziałoby w tej roli. Czas pokaże, w kogo rzeczywiście się wcieli.

Maxima to postać stworzona przez Rogera Sterna i George'a Pereza. Debiutowała w 1989 roku na kartach komiksu "Action Comics #645". Maxima jest królową planety Almerac, która przybywa na Ziemię w poszukiwaniu odpowiedniego partnera i władcy.

Oczywiście w głównej roli w filmie "Superman: Man of Tomorrow" wystąpi David Corenswet. Pewni udziału są też: Nicholas Hoult, Lars Eidinger (jako Brainiac), Aaron Pierre (jako Zielona Latarnia), Rachel Brosnahan, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, Isabela Merced, Nathan Fillion i Edi Gathegi.
    
James Gunn jest reżyserem i scenarzystą widowiska. Film ma trafić do kin w lipcu 2027 roku.

