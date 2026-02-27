Newsy Filmy W górach trwają prace nad filmem o Wandzie Rutkiewicz. Oto zdjęcia zza kulis
Instagram / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Adrian+Panek+re%C5%BCyseruje+film+%22Wanda%22+o+Wandzie+Rutkiewicz.+W+obsadzie+m.in.+Vanessa+Aleksander-165387
W wysokogórskiej scenerii realizowana jest finałowa część zdjęć do filmu fabularnego "Wanda" o słynnej polskiej himalaistce Wandzie Rutkiewicz, który reżyseruje Adrian Panek ("Simona Kossak"). To najnowsza produkcja Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.

Autorem zdjęć jest Tomasz Augustynek. Jak podkreślają producenci, praca w ekstremalnych warunkach wymaga od ekipy ogromnego wysiłku, ale ma przełożyć się na wyjątkowe filmowe doświadczenie, na które warto czekać.

W obsadzie znaleźli się m.in. Katarzyna Wajda, Julia Kijowska, Małgorzata Gorol, Vanessa Aleksander, Zuzanna Galewicz, Piotr Witkowski oraz Hubert Milkowski. Twórcy zapowiadają brawurowe kreacje aktorskie. 

Mamy okazję podejrzeć kilka zakulisowych ujęć:




Zdjęcia w wysokich górach potrwają do 8 marca. Po ich zakończeniu produkcja wejdzie w etap postprodukcji. Na szczegóły dotyczące planowanej daty premiery trzeba jeszcze poczekać. 

Wanda Rutkiewicz była jedną z najwybitniejszych himalaistek w historii i pierwszą Polką, która zdobyła najwyższe szczyty świata. Wspięła się m.in. na Mount Everest (jako pierwsza Europejka) i K2 (jako pierwsza kobieta na świecie). Planowała zdobycie czternastu ośmiotysięczników, ostatecznie wspięła się na 8. Zaginęła 13 maja 1992 roku na stokach Kanczendzongi. Jej ciała nigdy nie odnaleziono. W 2022 roku zadebiutował poświęcony jej dokument "Z góry widać lepiej. Wanda Rutkiewicz. Opowieść o kobiecie niezwykłej", a w 2024 roku - "Wanda Rutkiewicz. Ostatnia wyprawa".

"Wanda Rutkiewicz. Ostatnia wyprawa" - zwiastun



