W górach trwają prace nad filmem o Wandzie Rutkiewicz. Oto zdjęcia zza kulis

W wysokogórskiej scenerii realizowana jest finałowa część zdjęć do filmu fabularnego "Wanda" o słynnej polskiej himalaistce Wandzie Rutkiewicz, który reżyseruje Adrian Panek ("Simona Kossak"). To najnowsza produkcja Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.
Autorem zdjęć jest Tomasz Augustynek
. Jak podkreślają producenci, praca w ekstremalnych warunkach wymaga od ekipy ogromnego wysiłku, ale ma przełożyć się na wyjątkowe filmowe doświadczenie, na które warto czekać.
W obsadzie znaleźli się m.in. Katarzyna Wajda, Julia Kijowska, Małgorzata Gorol, Vanessa Aleksander, Zuzanna Galewicz, Piotr Witkowski oraz Hubert Milkowski.
Twórcy zapowiadają brawurowe kreacje aktorskie.
Mamy okazję podejrzeć kilka zakulisowych ujęć:
Zdjęcia w wysokich górach potrwają do 8 marca. Po ich zakończeniu produkcja wejdzie w etap postprodukcji. Na szczegóły dotyczące planowanej daty premiery trzeba jeszcze poczekać. Wanda Rutkiewicz była jedną z najwybitniejszych himalaistek w historii i pierwszą Polką, która zdobyła najwyższe szczyty świata.
Wspięła się m.in. na Mount Everest (jako pierwsza Europejka) i K2 (jako pierwsza kobieta na świecie). Planowała zdobycie czternastu ośmiotysięczników, ostatecznie wspięła się na 8. Zaginęła 13 maja 1992 roku na stokach Kanczendzongi. Jej ciała nigdy nie odnaleziono. W 2022 roku zadebiutował poświęcony jej dokument "Z góry widać lepiej. Wanda Rutkiewicz. Opowieść o kobiecie niezwykłej
", a w 2024 roku - "Wanda Rutkiewicz. Ostatnia wyprawa
".
"Wanda Rutkiewicz. Ostatnia wyprawa" - zwiastun