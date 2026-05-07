Adrien Brody i Rachel Zegler zagrają ojca i córkę w "Last Dance" Karima Aïnouza

Adrien Brody i Rachel Zegler zostali obsadzeni w nowym filmie brazylijskiego reżysera Karima Aïnouza zatytułowanym "Last Dance". W projekcie wystąpi także Ben Platt, który dodatkowo napisze oryginalną muzykę do filmu.
O czym opowie film?
Film oparty jest na autobiograficznym tekście Emily Ziff Griffin
(która jest też autorką scenariusza) opublikowanym w The New Yorker. Historia skupia się na relacji ojca i córki w realiach początku lat 90., a tłem opowieści jest kryzys AIDS. Brody
wcieli się w Elliota - uznanego kompozytora z Broadwayu, który zabiera swoją córkę Emmę (Zegler
) na rejs po Karaibach w 1991 roku. Na pokładzie statku, w środowisku queerowej społeczności, Emma doświadcza pierwszej miłości, a jednocześnie konfrontuje się z trudną prawdą o chorobie ojca i nadchodzącej stracie.
Według opisu fabuły film pokaże zderzenie atmosfery wolności i celebracji życia z narastającym cieniem epidemii AIDS. Relacja ojca i córki zostaje wystawiona na próbę, gdy Elliot zaczyna wycofywać się w obliczu choroby, a oboje muszą zmierzyć się z niewypowiedzianymi wcześniej emocjami. Reżyser Karim Aïnouz
podkreślił, że projekt ma być opowieścią o solidarności, stracie i nadziei, gdzie muzyka i taniec stają się formą oporu wobec tragedii.
Produkcją zajmują się Fifth Season oraz 51 Entertainment. FilmNation Entertainment odpowiada za sprzedaż międzynarodową podczas festiwalu w Cannes
, gdzie projekt zostanie zaprezentowany potencjalnym dystrybutorom. "Last Dance"
jest pierwszym potwierdzonym filmowym projektem Brody'ego
od czasu jego nagrodzonego Oscarem
występu w "The Brutalist
". Zegler
ostatnio została uhonorowana nagrodą im. Laurence'a Oliviera
za swój sceniczny występ w "Evicie". Aktorka zaśpiewa też piosenki do "Last Dance"
.
