Agata Kozierańska-Burda nową Dyrektorką Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Zbliżający się nowy rok przyniesie nową jakość także na stanowisku dyrektorskim Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jak czytamy na oficjalnej stronie festiwalu, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska powołała na stanowisko dyrektorskie nową osobę. Od 1 stycznia 2026 funkcję tę będzie sprawować Agata Kozierańska-Burda.
Agata Kozierańska-Burda nową dyrektorką Festiwalu Filmowego w Gdyni
Agata Kozierańska-Burda zastąpi zmarłego w tym roku Leszka Kopecia
– wieloletniego Dyrektora Festiwalu, piastującego tę funkcję od 2003 roku. Nowa Dyrektorka nie jest jednak dla gdyńskiego wydarzenia postacią anonimową – z festiwalem związana jest zawodowo od 20 lat, a w zeszłym roku pojawiła się na FPFF
w nowej roli – pełniącej obowiązki Dyrektora Festiwalu. Zadanie to przygotowało ją do przejęcia roli dyrektorskiej od nadchodzącej edycji imprezy.
Agata Kozierańska-Burda to menedżerka kultury oraz członkini Zarządu i Dyrektorka Zarządzająca Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni – producenta Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
. Do 2025 roku pełniła funkcję kierowniczki biura organizacyjnego FPFF
. W 2021 roku aktywnie uczestniczyła w procesie aplikacji Miasta Gdynia o tytuł "Miasta Filmu UNESCO". W 2022 roku otrzymała Nagrodę Prezydenta Gdyni w dziedzinie kultury "Galion Gdyński" w kategorii "animacja kultury". Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku zarządzanie oraz Szkoły Głównej Handlowej na kierunku menedżer kultury. Jest też dyrektorką Fundacji "Trefl", w której realizuje filmowe i edukacyjne projekty kulturalne oraz odpowiada za działalność Gdyńskiego Centrum Animacji oraz Muzeum Kart do Gry "Ulica Brydżowa". Kozierańska-Burda była inicjatorką powstania Pomorskiego Klastra Kreatywnego. Ponadto jest członkinią Gdyńskiej Rady Kultury, której celem jest wsparcie rozwoju i polityki kulturalnej miasta Gdyni.