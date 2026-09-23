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Agata Trzebuchowska ("SICK") i Marta Giec ("Òpi") Jak się kręci dzisiaj horrory w Polsce?

Filmweb autor: /
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Agata Trzebuchowska (&quot;SICK&quot;) i Marta Giec (&quot;Òpi&quot;) Jak się kręci dzisiaj horrory w Polsce?
Na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w konkursie "Perspektywy" znalazły się dwa filmy grozy nakręcone przez debiutujące reżyserki - "SICK" Agaty Trzebuchowskiej oraz "Òpi" Marty Giec. Czy w naszym kraju ma szansę nareszcie nastąpić renesans horroru? Czy rodzima widownia, która tak chętnie kupuje bilety na zagraniczne horrory, przekona się w końcu do polskich? Między innymi o tym Łukasz Muszyński miał okazję porozmawiać z obiema twórczyniami. 



"Òpi" opowiada o osiemnastoletniej Trinie, która próbuje wyrwać się z dusznej relacji z matką i domu pełnego napięć, przemilczeń oraz rodzinnych traum. Przyjazd ciotki Heleny i sparaliżowanej babci Reginy uruchamia wydarzenia, w których codzienność coraz mocniej splata się z kaszubskimi wierzeniami i sennymi koszmarami Triny. 

W "SICK" życie szesnastoletniego Maksa zmienia się, gdy rodzice wysyłają go na Mazury, by opiekował się schorowaną babcią. Bohater z przerażeniem odkrywa, że miejsce, które niegdyś było dla niego dziecięcym rajem, teraz wydaje się mroczne i obce. Szymon, dawny opiekun okolicznych dzieci i niegdyś autorytet w jego życiu, ma teraz własną rodzinę i uczy w prywatnej szkole. Ukochana babcia, która przez lata była jego powierniczką, leży niemo w łóżku, nie rozpoznając wnuka. Dawny, bezpieczny świat rozpada się na jego oczach.

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