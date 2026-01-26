Newsy Filmy Festiwale i nagrody Agata Turkot wyróżniona Nagrodą im. Zbyszka Cybulskiego
Agata Turkot wyróżniona Nagrodą im. Zbyszka Cybulskiego
źródło: Materiały prasowe
Poznaliśmy tegorocznych laureatów Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego oraz nagrody im. Bolesława Michałka. To wyróżnienia dla wschodzącej gwiazdy polskiego kina oraz najlepszej książki traktującej o tematyce filmowej oraz filmoznawczej.  

Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego 2025 - nominacje




W warszawskim kinie Iluzjon odbyła się gala wręczenia obu nagród, podczas której poznaliśmy tegorocznych laureatów. Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego otrzymała Agata Turkot, wyróżniona za występ w filmie "Dom dobry" Wojtka Smarzowskiego



O Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego walczyli w tym roku również:

Bartłomiej Deklewa za rolę w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
Sebastian Dela za rolę w filmie "Błazny"
Izabella Dudziak za rolę w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
Karolina Rzepa za rolę w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"


Nagrodę im. Bolesława Michałka otrzymał z kolei Tadeusz Sobolewski za książkę "Cannes: religia kina" (Wydawnictwo Agora).

Do Nagrody im. Bolesława Michałka byli nominowani również:

Grzegorz Fortuna Jr za książkę "Elektroniczny bandyta : rynek wideo w Polsce okresu transformacji" (słowo / obraz terytoria)
Emil Sowiński za książkę "Niezależni producenci : Studio Filmowe im. Karola Irzykowskiego w latach 1981-2005" (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego)

Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego - historia



Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego wręczono po raz pierwszy w 1969 roku. Jej pomysłodawczynią była Wiesława Czapińska. Główna idea założycieli to wyłonienie "młodych aktorów wyróżniających się wybitną indywidualnością". Pierwszym laureatem był Daniel Olbrychski.

Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego jest wręczana od 1969. W 2005, po 10-letniej przerwie, została wznowiona przez Fundację "KINO" (wydawcę miesięcznika "KINO"). Wśród jej laureatów są takie sławy jak Krystyna Janda, Jadwiga Jankowska-Cieślak, Maja Komorowska, Dorota Segda, Olgierd Łukaszewicz, Daniel Olbrychski, Zbigniew Zamachowski, Artur Żmijewski, Marcin Dorociński, Maja Ostaszewska, Sonia Bohosiewicz, Eryk Lubos, Agata Buzek, Maciej Stuhr, Piotr Głowacki, Marta Nieradkiewicz, Dawid Ogrodnik, Magdalena Koleśnik, Eryk Kulm , Tomasz Włosok oraz Julian Świeżewski

