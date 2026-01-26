Agata Turkot wyróżniona Nagrodą im. Zbyszka Cybulskiego

Poznaliśmy tegorocznych laureatów Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego oraz nagrody im. Bolesława Michałka. To wyróżnienia dla wschodzącej gwiazdy polskiego kina oraz najlepszej książki traktującej o tematyce filmowej oraz filmoznawczej.
Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego 2025 - nominacje
W warszawskim kinie Iluzjon odbyła się gala wręczenia obu nagród, podczas której poznaliśmy tegorocznych laureatów. Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego otrzymała Agata Turkot, wyróżniona za występ w filmie "Dom dobry" Wojtka Smarzowskiego.
O Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego walczyli w tym roku również: Bartłomiej Deklewa
za rolę w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
" Sebastian Dela
za rolę w filmie "Błazny
" Izabella Dudziak
za rolę w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
" Karolina Rzepa
za rolę w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
" Nagrodę im. Bolesława Michałka otrzymał z kolei Tadeusz Sobolewski za książkę "Cannes: religia kina"
(Wydawnictwo Agora).
Do Nagrody im. Bolesława Michałka byli nominowani również:
Grzegorz Fortuna Jr za książkę "Elektroniczny bandyta : rynek wideo w Polsce okresu transformacji" (słowo / obraz terytoria)
Emil Sowiński za książkę "Niezależni producenci : Studio Filmowe im. Karola Irzykowskiego w latach 1981-2005" (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego)
Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego
wręczono po raz pierwszy w 1969 roku. Jej pomysłodawczynią była Wiesława Czapińska
. Główna idea założycieli to wyłonienie "młodych aktorów wyróżniających się wybitną indywidualnością". Pierwszym laureatem był Daniel Olbrychski
.
Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego
jest wręczana od 1969. W 2005, po 10-letniej przerwie, została wznowiona przez Fundację "KINO" (wydawcę miesięcznika "KINO"). Wśród jej laureatów są takie sławy jak Krystyna Janda
, Jadwiga Jankowska-Cieślak
, Maja Komorowska
, Dorota Segda
, Olgierd Łukaszewicz
, Daniel Olbrychski
, Zbigniew Zamachowski
, Artur Żmijewski
, Marcin Dorociński
, Maja Ostaszewska
, Sonia Bohosiewicz
, Eryk Lubos
, Agata Buzek
, Maciej Stuhr
, Piotr Głowacki
, Marta Nieradkiewicz
, Dawid Ogrodnik
, Magdalena Koleśnik
, Eryk Kulm
, Tomasz Włosok
oraz Julian Świeżewski
.