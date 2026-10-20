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Agnieszka Dygant jako "Genialna M". Wiemy, kiedy premiera

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/Agnieszka+Dygant+jako+%22Genialna+M%22.+Premiera+jeszcze+w+tym+roku-169202
Agnieszka Dygant jako &quot;Genialna M&quot;. Wiemy, kiedy premiera
SkyShowtime i Telewizji Polsat przygotowują wspólny projekt: serial komediowo-kryminalny "Genialna M.". W roli głównej zobaczymy w nim Agnieszkę Dygant. Na ekranie pojawią się również m.in. Michał Czernecki, Helena Englert, Paweł Małaszyński i Anita Sokołowska. Za reżyserię produkcji opartej na popularnym francuskim formacie odpowiada Olga Chajdas.  Są też nowe zdjęcia z planu. 


"Genialna M." w SkyShowtime. Gwiazdy na ekranie



"Genialna M." to nowy serial komediowo-kryminalny powstający w oparciu o popularny francuski format. Na czele obsady stanęła Agnieszka Dygant. To jednak nie jedyna gwiazda, którą zobaczymy na ekranie. Właśnie ujawniono, że w obsadzie serialu zobaczymy także Michała Czerneckiego, Helenę Englert, Pawła Małaszyńskiego i Anitę Sokołowską. W pozostałych rolach występują też m.in. Robert Gulaczyk, Paweł Janyst, Timur Khramtsou, Józef Pawłowski, Dorota Pomykała, Marek Siudym, Jakub Wesołowski oraz Alicja Wójcik. Na ekranie pojawią się również Jowita Budnik, Robert Gonera, Łukasz Orbitowski, Agnieszka Sienkiewicz czy Krzysztof Wieszczek.


Główna bohaterka produkcji, Marta (Agnieszka Dygant), pracuje jako sprzątaczka na komisariacie policji w Bielsku-Białej. Pewnej nocy, nie mogąc oprzeć się pokusie, zaczyna porządkować także tablicę z dowodami w skomplikowanej sprawie, która utknęła w martwym punkcie. Ku zdziwieniu policjantów wpada na trop, który pozwala im znacząco przybliżyć się do złapania sprawcy. Okazuje się, że bohaterka ma nieprawdopodobnie wysoki iloraz inteligencji – aż 160 IQ! Choć niezwykły intelekt nigdy nie pomógł jej w codziennym życiu, w walce z kryminalistami może okazać się doskonałą bronią. Od tej pory genialna sprzątaczka pomaga policji w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych.


Serial oparty jest na francuskim formacie "H.P.I. – Haut Potentiel Intellectuel" stworzonym przez Nicolasa Jeana, Stephane’a Carriego i Alice Chegaray-Breugnot, na podstawie oryginalnego pomysłu Nicolasa Jeana. Produkcja została zrealizowana przez Septembre Productions i Itinéraire Productions oraz jest licencjonowana przez Studio TF1. Serial zadebiutował we Francji w 2019 roku i szybko zdobył ogromną popularność, co zaowocowało licznymi adaptacjami międzynarodowymi.  


Serial "Genialna M." powstaje we współpracy SkyShowtime i Telewizji Polsat. Za reżyserię odpowiada Olga Chajdas ("Imago", "Wataha"), autorami scenariusza są Błażej Dzikowski oraz Agata Malesińska, a autorką zdjęć Anna Rzepka. Producentką kreatywną i wykonawczą serialu jest Dorota Kośmicka, obowiązki producenta wykonawczego pełni także Jan Kępiński. Serial realizuje Jake Vision DGA Studio. Zdjęcia powstały na terenie Warszawy oraz Bielska-Białej.  

"Genialna M." będzie miała premierę w serwisie SkyShowtime w grudniu.   

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