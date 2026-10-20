Agnieszka Dygant jako "Genialna M". Wiemy, kiedy premiera

SkyShowtime i Telewizji Polsat przygotowują wspólny projekt: serial komediowo-kryminalny "Genialna M.". W roli głównej zobaczymy w nim Agnieszkę Dygant. Na ekranie pojawią się również m.in. Michał Czernecki, Helena Englert, Paweł Małaszyński i Anita Sokołowska. Za reżyserię produkcji opartej na popularnym francuskim formacie odpowiada Olga Chajdas. Są też nowe zdjęcia z planu.
"Genialna M." w SkyShowtime. Gwiazdy na ekranie
"Genialna M.
" to nowy serial komediowo-kryminalny powstający w oparciu o popularny francuski format. Na czele obsady stanęła Agnieszka Dygant
. To jednak nie jedyna gwiazda, którą zobaczymy na ekranie. Właśnie ujawniono, że w obsadzie serialu zobaczymy także Michała Czerneckiego
, Helenę Englert
, Pawła Małaszyńskiego
i Anitę Sokołowską
. W pozostałych rolach występują też m.in. Robert Gulaczyk
, Paweł Janyst
, Timur Khramtsou, Józef Pawłowski
, Dorota Pomykała
, Marek Siudym
, Jakub Wesołowski
oraz Alicja Wójcik
. Na ekranie pojawią się również Jowita Budnik
, Robert Gonera
, Łukasz Orbitowski
, Agnieszka Sienkiewicz
czy Krzysztof Wieszczek
.
Główna bohaterka produkcji, Marta (Agnieszka Dygant
), pracuje jako sprzątaczka na komisariacie policji w Bielsku-Białej. Pewnej nocy, nie mogąc oprzeć się pokusie, zaczyna porządkować także tablicę z dowodami w skomplikowanej sprawie, która utknęła w martwym punkcie. Ku zdziwieniu policjantów wpada na trop, który pozwala im znacząco przybliżyć się do złapania sprawcy. Okazuje się, że bohaterka ma nieprawdopodobnie wysoki iloraz inteligencji – aż 160 IQ! Choć niezwykły intelekt nigdy nie pomógł jej w codziennym życiu, w walce z kryminalistami może okazać się doskonałą bronią. Od tej pory genialna sprzątaczka pomaga policji w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych.
Serial oparty jest na francuskim formacie "H.P.I. – Haut Potentiel Intellectuel
" stworzonym przez Nicolasa Jeana
, Stephane’a Carriego
i Alice Chegaray-Breugnot
, na podstawie oryginalnego pomysłu Nicolasa Jeana. Produkcja została zrealizowana przez Septembre Productions i Itinéraire Productions oraz jest licencjonowana przez Studio TF1. Serial zadebiutował we Francji w 2019 roku i szybko zdobył ogromną popularność, co zaowocowało licznymi adaptacjami międzynarodowymi.
Serial "Genialna M.
" powstaje we współpracy SkyShowtime i Telewizji Polsat. Za reżyserię odpowiada Olga Chajdas
("Imago
", "Wataha
"), autorami scenariusza są Błażej Dzikowski
oraz Agata Malesińska
, a autorką zdjęć Anna Rzepka
. Producentką kreatywną i wykonawczą serialu jest Dorota Kośmicka
, obowiązki producenta wykonawczego pełni także Jan Kępiński
. Serial realizuje Jake Vision DGA Studio. Zdjęcia powstały na terenie Warszawy oraz Bielska-Białej.
"Genialna M.
" będzie miała premierę w serwisie SkyShowtime w grudniu.