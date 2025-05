Gwiazda "Białego Lotosu" w nowym filmie polskich reżyserów

"The Idiots": film o małżeństwie Dostojewskich

Scenariusz oparty jest na wydanej w 2021 roku książce "The Gambler Wife: A True Story of Love, Risk, and the Woman Who Saved Dostoyevsky" autorstwa Andrew D. Kaufmana. Opowiada ona o Fiodorze Dostojewskim i jego żony Annie w czasach, gdy pisarz pracował nad swoją legendarną powieścią "Idiota". Bohaterowie wyruszają w podróż poślubną do Europy i zatrzymują się w uzdrowisku w Szwajcarii, by po czterech latach powrócić do Rosji. Fiedia jest uzależniony od gry w ruletkę i roztrwania wszystkie oszczędności. Jednocześnie zapewnia zakochaną Annę, że robi to w poszukiwaniu inspiracji do książki.Zdjęcia ruszają w przyszłym miesiącu. Szumowska napisała scenariusz do spółki Kasprem Bajonem (" Rojst ", " Wielka woda "). Englert będzie zarówno współreżyserem filmu jak autorem zdjęć. Stanowiska producentów piastują Ilja Stewart i Władimir Zemcow.- deklaruje Szumowska "The Idiots" to kolejny wspólny projekt Szumowskiej Englerta . Duet zrealizował wcześniej m.in. " Śniegu już nigdy będzie " oraz " Kobietę z.. .". Obydwa filmy miały światową premierę na festiwalu w Wenecji.