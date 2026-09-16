Newsy Filmy Inne Akademia Polskiego Filmu – startuje nowy semestr!
Filmy / Inne

Akademia Polskiego Filmu – startuje nowy semestr!

Informacja sponsorowana /
https://www.filmweb.pl/news/Akademia+Polskiego+Filmu+%E2%80%93+startuje+nowy+semestr-168616
Akademia Polskiego Filmu – startuje nowy semestr!
Akademia Polskiego Filmu to ogólnopolski program edukacyjny upowszechniający wiedzę o historii rodzimego kina, realizowany przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny. Jego trzon stanowi APF Fabuła – kurs historii polskiego filmu fabularnego, którego inauguracja odbyła się w 2009 roku. Zajęcia prowadzą najwybitniejsi filmoznawcy z ośrodków akademickich z całego kraju, a każde spotkanie łączy akademicki wykład z projekcją filmu, obrazując dorobek polskiego kina w szerokim spektrum nazwisk, gatunków i tematów.

Dotychczas Akademia Polskiego Filmu odbywała się w Warszawie (kino Iluzjon), w Łodzi (Muzeum Kinematografii) oraz w Gdańsku (Uniwersytet Gdański). W nowym sezonie do grona miast partnerskich dołączą trzy kolejne ośrodki: Kraków (kino Agrafka), Poznań (kino Pałacowe) oraz Toruń (kino Niebieski Kocyk). Do programu, przy którym aktualnie współpracujemy z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Łódzkim i Uniwersytetem Gdańskim przystąpią także: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja Poznańska Szkoła Filmowa oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Od tego roku akademickiego, w pięciu z tych miast zaprezentujemy nową odsłonę kursu APF Fabuła – I semestr: W poszukiwaniu tożsamości. Polskie kino do 1956 roku. Poświęcony on będzie rozwojowi kina na ziemiach polskich w pierwszym półwieczu jego istnienia – od pionierskich realizacji po pierwsze dzieła Polskiej szkoły filmowej. W Krakowie natomiast zapraszamy na odnowiony kurs Wajda. Reżyser obrazu, przybliżający malarskie inspiracje i wizualny język twórczości Andrzeja Wajdy.

Serdecznie zapraszamy zarówno studentów, jak i wolnych słuchaczy do wspólnej filmowej podróży przez historię polskiego kina.
Informacja sponsorowana

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2027: "Czarna kula", "Życie snem" dołączają do rywalizacji

1 komentarz
Filmy Multimedia

Nick Nolte i Milo Gibson w horrorze. Zobacz pierwsze zdjęcie

Filmy

Gwiazda "Riverdale" w horrorze twórców "Hail Mary"

Filmy

Robert De Niro zagra legendę sportu?

2 komentarze
Seriale

"The Last of Us". Los serialu oficjalnie potwierdzony

35 komentarzy
Filmy

Warner Bros. wykorzystało tragedię Zacka Snydera?

14 komentarzy
Inne Filmy

Tarantino napisał nową książkę. Jej bohaterem jest Cliff Booth

2 komentarze