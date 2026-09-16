Akademia Polskiego Filmu – startuje nowy semestr!

Akademia Polskiego Filmu to ogólnopolski program edukacyjny upowszechniający wiedzę o historii rodzimego kina, realizowany przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny. Jego trzon stanowi APF Fabuła – kurs historii polskiego filmu fabularnego, którego inauguracja odbyła się w 2009 roku. Zajęcia prowadzą najwybitniejsi filmoznawcy z ośrodków akademickich z całego kraju, a każde spotkanie łączy akademicki wykład z projekcją filmu, obrazując dorobek polskiego kina w szerokim spektrum nazwisk, gatunków i tematów.



Dotychczas Akademia Polskiego Filmu odbywała się w Warszawie (kino Iluzjon), w Łodzi (Muzeum Kinematografii) oraz w Gdańsku (Uniwersytet Gdański). W nowym sezonie do grona miast partnerskich dołączą trzy kolejne ośrodki: Kraków (kino Agrafka), Poznań (kino Pałacowe) oraz Toruń (kino Niebieski Kocyk). Do programu, przy którym aktualnie współpracujemy z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Łódzkim i Uniwersytetem Gdańskim przystąpią także: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja Poznańska Szkoła Filmowa oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.



Od tego roku akademickiego, w pięciu z tych miast zaprezentujemy nową odsłonę kursu APF Fabuła – I semestr: W poszukiwaniu tożsamości. Polskie kino do 1956 roku. Poświęcony on będzie rozwojowi kina na ziemiach polskich w pierwszym półwieczu jego istnienia – od pionierskich realizacji po pierwsze dzieła Polskiej szkoły filmowej. W Krakowie natomiast zapraszamy na odnowiony kurs Wajda. Reżyser obrazu, przybliżający malarskie inspiracje i wizualny język twórczości Andrzeja Wajdy.



Serdecznie zapraszamy zarówno studentów, jak i wolnych słuchaczy do wspólnej filmowej podróży przez historię polskiego kina.