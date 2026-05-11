Akt II. Poniedziałek i wtorek na 23. MDAG

Za nami pierwszy weekend festiwalu. Nie tracimy jednak energii i z przytupem rozpoczynamy drugi tydzień 23. MDAG. To zawsze wyjątkowy moment, bo wraz z nowym tygodniem coś się kończy, a coś zaczyna. Końca dobiega MDAG Industry, czyli branżowa część naszego festiwalu. Wczoraj odbyła się Gala wręczenia nagród MDAG Industry, podczas której ogłoszono zwycięskie projekty. Znamy już projekty utalentowanych twórców i twórczyń, które już niedługo mamy nadzieję trafią do naszego programu.
Wraz z nowym tygodniem na MDAG pojawi się nowa fala gości i gościń, których spotkacie w trakcie spotkań i paneli dyskusyjnych. Jeśli nie lubicie poniedziałków, możecie schować się przed resztą świata na miękkim fotelu w jednej z kinowych sal albo rozciągnąć się na wygodnym leżaku przed Kinoteką. Natomiast w Państwowym Muzeum Etnograficznym nadal trwa wystawa XR MDAG Vision, która za pomocą technologii pozwala doświadczyć tego, co nadejdzie. W sobotę i niedzielę możecie wziąć w jej ramach udział w doświadczeniu kolektywnym "Ancestors".
Dla jednych początek nowego tygodnia to przypływ nowej energii, a dla innych konieczność bolesnej regeneracji. Nieważne, do której grupy należycie, na pewno znajdziecie film, który będzie tego dnia rezonował z Wami najlepiej.
Piotr Aleksandrow Poniedziałek, 11 maja | 18:00 | KINOTEKA 7
Biuro Prasowe 23. MDAG
Pokaz filmu "Mariinka" + spotkanie z reżyserem i bohaterką
Podczas wojny w Ukrainie obiecująca bokserka zostaje ratowniczką medyczną, a młoda kobieta zajmuje się usługami kurierskimi, przemycając towary przez linię frontu. Jak w greckiej tragedii, dwaj bracia stają po przeciwnych stronach konfliktu, podczas gdy najmłodszy brat żyje bezpiecznie w rodzinie zastępczej w Stanach Zjednoczonych. "Mariinka" zaczyna się na długo przed tym, nim zaczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji. Na wschodzie Ukrainy śledzimy losy kilku młodych Ukraińców, których życie na zawsze zostało ukształtowane przez ponad dziesięć lat wojny i konfliktu w Donbasie.
Po filmie odbędzie się spotkanie z reżyserem Pieterem-Janem De Puem
oraz bohaterką. Poniedziałek, 11 maja | 19:00 | PLANETARIUM
Pokaz filmu "Przesuwając granice" w Planetarium + spotkanie z reżyserem
W Boca Chica, gdzie rzeka Rio Grande wpada do morza, wydmy przyciągają rzadkie ptaki morskie i ostatnie dzikie oceloty w Stanach Zjednoczonych. Jednak bagna zostały osuszone, plaże zamknięte, a domy wykupione, by zrobić miejsce dla nowego ośrodka startowego SpaceX. Film ukazuje konsekwencje tej "kosmicznej gorączki", stawiając fundamentalne pytanie: czy wizje podboju kosmosu prowadzą rzeczywiście do lepszej przyszłości, czy są jedynie wyrazem szalonych ambicji, które mogą doprowadzić ludzkość do katastrofy?
Zapraszamy na specjalny pokaz filmu w Planetarium w Centrum Nauki Kopernik, po którym odbędzie się spotkanie z reżyserem filmu Julienem Elie
. Poniedziałek, 11 maja | 20:30 | KINOTEKA 3
Pokaz filmu "Benita" + spotkanie z reżyserem
Intymny portret reżyserki Benity Raphan, która popełniła samobójstwo w trakcie pandemii COVID-19. Nakręciła kilka pięknych filmów krótkometrażowych, eksplorując związek między zdrowiem psychicznym, innowacyjnością i kreatywnością. Alan Berliner cierpliwie przeglądał jej osobiste archiwum – pełne filmów, odrzuconych ujęć, notatek, rysunków i fotografii – i dokonał niezwykłego odkrycia, które zmieniło jego spojrzenie na życie Benity, jej twórczość i śmierć.
Po filmie odbędzie się spotkanie z reżyserem Alanem Berlinerem
Poniedziałek 11 maja | 20:30 | ATLANTIC B
Pokaz filmu "Apolonia, Apolonia “ + spotkanie z reżyserem
Apolonia Sokol wyrosła z undergroundowej sceny teatralnej w Paryżu, prowadząc życie charakterystyczne dla tamtejszej bohemy. Duńska reżyserka Lea Glob spotkała ją po raz pierwszy w 2009 roku. Apolonia przez długi czas starała się odnieść sukces jako malarka, chociaż to zadanie okazało się niezwykle trudne. Czy w końcu bohaterka zdobędzie zasłużone uznanie?
Po filmie odbędzie się spotkanie z reżyserką Leą Glob
. Wtorek 12 maja | 18:00 | KINOTEKA 4
Pokaz filmu "Bibliotekarki" + dyskusja
Przejmujący obraz współczesnej Ameryki, przypominającej dystopię rodem z "451 stopni Fahrenheita". Bibliotekarki z małych miasteczek USA stają się obrończyniami demokracji, ryzykując pracę i bezpieczeństwo, by bronić wolności słowa i dostępu do wiedzy.
Po filmie odbędzie się dyskusja z Agnieszką Graff i Taciną Niadbaj. Podczas rozmowy zastanowimy się, czy amerykańska sytuacja przedstawiona w filmie "Bibliotekarki" oraz w bliższej nam geograficznie Białorusi, zagraża wolności słowa i dostępności do literatury w Europie i Polsce. Wtorek 12 maja | 18:15 | KINOTEKA 3
Pokaz filmu "Sekretne życie roślin" + spotkanie z reżyserką
Filmowa podróż w świat niewidzialnych zapachów i chemicznych sygnałów rządzących życiem roślin. Szwajcarski zespół badawczy kierowany przez wybitną neurobiolożkę i chemiczkę Consuelo De Moraes jest o krok od odkrycia florigenu – substancji odpowiedzialnej za natychmiastowe kwitnienie roślin. Publicystka i badaczka Florianne Koechlin odkrywa zaskakujący "język" zapachów, dzięki któremu rośliny ostrzegają się nawzajem przed zagrożeniem lub przyciągają zapylaczy z niezwykłą precyzją. jak nowe odkrycia wpłyną na delikatne ekosystemy i czy człowiek potrafi wykorzystać je bez szkody dla wspólnego świata roślin, zwierząt i ludzi?
Po pokazie odbędzie się spotkanie z reżyserką Antshi von Moos
. Wtorek 12 maja | 20:30 | KINOTEKA 3
Pokaz filmu "Przepis na demokracje" + spotkanie z reżyserką
Gdy wiele demokracji na świecie przeżywa kryzys,Tajwan wyróżnia się odpornością wobec cyfrowej autokracji Chin. Film, którego narratorką jest była minister ds. cyfryzacji Audrey Tang, portretuje dynamiczne środowisko tajwańskich aktywistów: osoby queer, feministki i feministów oraz społecznych_e innowatorów_ki współtworzących pluralistyczną wizję wspólnoty. Poznajemy Zo i Tiffany prowadzących własną herbaciarnię Grassland,Tongo i jego matkę działającą w grupie LGBTQ+ Hotline, Briana i Yo-Ling z Daybreak oraz Yi-Chien i Shu-Wen walczących o równość płci.
Po pokazie odbędzie się spotkanie z Moniką Treut
(reżyserka), Dirk Manthey
(producent), Hui-Cheng Huang (producentka), Robertem Falckenbergiem
(operator). Wtorek 12 maja | 18:00 | MURANÓW GERARD
Pokaz filmu "Polityczki mimo woli" + spotkanie z reżyserką
Film śledzi losy trzech białoruskich kobiet: Sviatlany, Nadzey i Mashy, których mężowie są więźniami politycznymi. W obliczu brutalnego reżimu Aleksandra Łukaszenki stały się one głównym głosem protestu i nadziei podczas fali protestów, która ogarnęła Białoruś od 2020 roku. Reżyserka Volia Chajkouskaya, sama żyjąca na emigracji w Estonii, łączy osobistą perspektywę z opowieścią kolektywną. Nie mogąc wrócić do ojczyzny, staje się zarówno narratorką, jak i świadkiem oporu, dokumentując działania solidarnościowe i własne zmagania z lękiem oraz wykluczeniem. To intymny portret odwagi w cieniu autorytaryzmu i patriarchalnej tyranii oraz refleksja nad tym, jak sztuka i film dokumentalny stają się aktem oporu, gdy świat zdaje się milczeć.
Po pokazie odbędzie się spotkanie z reżyserką Volią Chajkouskayą
. Wtorek 12 maja | 20:00 | ATLANTIC A
Pokaz filmu "U źródła światła - 11 pieśni dla Fidżi" + spotkanie z reżyserką
Po latach spędzonych w Szkocji Iona wraca do rodzinnego domu na Fidżi, szukając odpowiedzi na pytania dotyczące jej poczucia wyobcowania w Europie. Film to spekulatywna autobiografia, hybryda filmu dokumentalnego i fikcji. Reżyserka spędziła młodość na Fiji i teraz jej alter ego – Tilda Swinton – łączy ze sobą wszystkie wątki i poziomy filmowej opowieści o powrocie do domu, stracie i życiowych lekcjach, często kręconej w miejscach, które zapamiętała i bardzo się zmieniły.
Po pokazie odbędzie się spotkanie z reżyserką Cynthią Beatt
. Wtorek 12 maja | 18:00 | KINOMUZEUM MSN
Pokaz filmu "Szukając równowagi" + spotkanie z reżyserem i montażystą
W obliczu globalnych zagrożeń i wyzwań ekologicznych film zabiera nas w niezwykłą podróż po ekosystemach, których mogliśmy wcześniej nie znać. Ukazuje naukowców i rolników z różnych kultur, mówiących różnymi językami, którzy przedstawiają wizję współpracy i innowacji. Film zadaje pytanie, czy ekologiczna współzależność może powstrzymać nas przed dystopijną przyszłością? Zachwycające ujęcia na lądzie i wodzie nie tylko dają nadzieję, lecz także przypominają, dlaczego ochrona i ratowanie naszej planety są dziś tak istotne.
Po seansie odbędzie się spotkanie z Otmarem Schmidererem
(reżyser), Arthurem Summerederem
(montażysta). Wtorek 12 maja | 20:30 | KINOMUZEUM MSN
Pokaz filmu "Przesuwając granice" + spotkanie z reżyserem
Tam, gdzie Rio Grande wpada do morza, wydmy przyciągają rzadkie ptaki morskie i ostatnie dzikie oceloty w Stanach Zjednoczonych. Jednak bagna zostały osuszone, plaże zamknięte, a domy wykupione, by zrobić miejsce dla nowego ośrodka startowego SpaceX. Obserwujemy, jak lokalne społeczności w Boca Chica doświadczają sprzecznych emocji: z jednej strony podziwiają fascynujące starty rakiet i snują marzenia o eksploracji kosmosu, z drugiej – są świadkami niszczenia środowiska naturalnego i zanikania dzikiej przyrody. Film ukazuje dramatyczny kontrast między postępem technologicznym a kruchością ekosystemu, zmuszając do refleksji nad prawdziwą ceną rozwoju.
Po filmie odbędzie się spotkanie z reżyserem Julienem Eliem
.