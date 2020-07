Aktor Nick Cordero nie żyje. Zmarł z powodu powikłań po COVID-19

Nie żyje aktor Nick Cordero . Zmarł w wyniku powikłań związanych z chorobą COVID-19.Po trwającej 95 dni batalii w szpitalu Cedars-Sinai Medical Center w Los Angeles zmarł Nick Cordero . U aktora w marcu zdiagnozowano COVID-19. Cordero od początku bardzo ciężko przechodził chorobę. Przez długi czas przebywał w śpiączce indukowanej. Z powodu komplikacji została mu amputowana noga. Niedawno jego żona ujawniła w mediach społecznościowych, że do przeżycia potrzebna jest mu transplantacja obu płuc. Cordero urodził się w Hamilton w Ontario. Swoją karierę związał z nowojorską sceną teatralną. Grał główne role w broadwayowskiej przestawieniach "Waitress" i "A Bronx Tale". Za rolę w "Bullets Over Broadway" był nominowany do nagrody Tony. Nick Cordero miał 41 lat.