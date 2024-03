Aktor z "NCIS" aresztowany za atak na Kapitol USA. Policja ma dowody

Nolan Freeman zaatakował Kapitol? Co na to wskazuje?

Nolan Freeman na Kapitolu USA

Co się działo na Kapitolu 6 stycznia 2021 roku?

Policja posiada szereg dowodów na udział Freemana w szturmie na Kapitol 6 stycznia 2021 roku. Na nagraniach wideo widać go ubranego w czerwoną czapkę z daszkiem, czerwoną bluzę z kapturem i czarną kurtkę. Aktor rzekomo wczołgał się do środka przez rozbite okno. Władze twierdzą, że Freeman był w budynku przez 26 minut.Jakie jeszcze dowody wskazują, że postać na zdjęciach, to właśnie on?Otóż dochodzenie wykazało, iż Freeman nabył bilet do Waszyngtonu na 4 stycznia i wracał 8 stycznia. Ponadto dane komórkowe wskazują, że jego telefon komórkowy znajdował się w Kapitolu w podanym czasie.Na razie nie wiadomo, jakie konsekwencje grożą Freemanowi za ten czyn.Na początku 2021 roku tysiące zwolenników ustępującego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, na jego wyraźne wezwanie, wtargnęło siłą do Kapitolu Stanów Zjednoczonych. W tym czasie odbywały się tam obrady mające potwierdzić zwycięstwo Joe Bidena w wyborach z listopada 2020 roku. Szturmowcy poprzez agresywny atak wyrazili swój sprzeciw wobec wyników.