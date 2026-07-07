Nadchodzi nowy rodzaj kina hybrydowego

Reklama z udziałem Tilly Norwood

Za projekt odpowiada londyńskie studio Particle 6, w którym powstała Tilly Norwood. Określa onofilmem hybrydowym, który łączy pracę ludzi filmu z pracą specjalistów od sztucznej inteligencji.– powiedziała założycielka Particle 6 Eline van der Velden.Poniżej przedstawiamy wizualizację aktorki w filmie:Akcja filmuosadzona jest w "Tillyverse", cyfrowym świecie istniejącym gdzieś w chmurze. Tilly zagra właściwie samą siebie – istotę AI bez fizycznego ciała, bez dzieciństwa, bez przeżytych przez nią samą doświadczeń, dostępną dla wszystkich.Wszystko zaczyna wymykać się spod kontroli, gdy uwodzicielski zbuntowany bot z darknetu przekonuje ją, by porzuciła swoje ograniczenia i zaczęła rozwijać własne pragnienia, impulsy oraz ambicje. Im bardziej niepokojąco ludzka staje się, tym większą zdobywa sławę. Co istotne, Tilly zaczyna odczuwać wstyd z powodu tego, że jej istnienie zostało zbudowane na dorobku całej ludzkości.