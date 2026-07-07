Pamiętacie Tilly Norwood – aktorkę stworzoną przez AI, o której było niedawno głośno? Wygląda na to, że właśnie dostała pierwszą dużą rolę w swojej karierze. Zagra na pierwszym planie w filmie "Misaligned".
Nadchodzi nowy rodzaj kina hybrydowego
Za projekt odpowiada londyńskie studio Particle 6, w którym powstała Tilly Norwood. Określa ono "Misaligned"
filmem hybrydowym, który łączy pracę ludzi filmu z pracą specjalistów od sztucznej inteligencji. Nasza praca potwierdziła to, co od dawna podejrzewaliśmy. Sztuczna inteligencja może wspierać tworzenie ambitnych filmów fabularnych opartych na narracji, ale tylko wtedy, gdy stoi za nią ogrom pracy człowieka – jego rzemiosło, umiejętności, osąd i czas. Nie jest to ograniczenie samej technologii, lecz jej główna cecha. W nadchodzącej dekadzie sukces odniosą ci filmowcy, którzy połączą wieloletnią intuicję narracyjną z możliwościami tych nowych narzędzi
– powiedziała założycielka Particle 6 Eline van der Velden.
Poniżej przedstawiamy wizualizację aktorki w filmie:
Akcja filmu "Misaligned"
osadzona jest w "Tillyverse", cyfrowym świecie istniejącym gdzieś w chmurze. Tilly zagra właściwie samą siebie – istotę AI bez fizycznego ciała, bez dzieciństwa, bez przeżytych przez nią samą doświadczeń, dostępną dla wszystkich.
Wszystko zaczyna wymykać się spod kontroli, gdy uwodzicielski zbuntowany bot z darknetu przekonuje ją, by porzuciła swoje ograniczenia i zaczęła rozwijać własne pragnienia, impulsy oraz ambicje. Im bardziej niepokojąco ludzka staje się, tym większą zdobywa sławę. Co istotne, Tilly zaczyna odczuwać wstyd z powodu tego, że jej istnienie zostało zbudowane na dorobku całej ludzkości.
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