James Cameron pozwany! Chodzi o kradzież i wyzysk rdzennej ludności

James Cameron i Walt Disney Company mają nowe problemy prawne związane z cyklem "Avatar". Reżyser i wytwórnia zostali pozwani przez aktorkę Q'oriankę Kilcher. Twierdzi ona, że Cameron ukradł jej wizerunek.
Inspiracja czy kradzież? Co zrobił James Cameron?
Pozew, który trafił już do sądu, oskarża Jamesa Camerona o to, że wykorzystał zdjęcie promocyjne filmu "Podróż do Nowej Ziemi", podczas prac nad wizerunkiem postaci Neytiri z cyklu "Avatar".
Zdjęcie przedstawiało młodą Q'oriankę Kilcher
jako Pocahontas.
W pozwie napisano: Jeden z najpotężniejszych twórców filmowych Hollywood wykorzystał biometryczną tożsamość oraz dziedzictwo kulturowe młodej rdzennej dziewczyny do stworzenia bijącej rekordy franczyzy filmowej - bez informacji o źródle ani jakiejkolwiek rekompensacie dla niej - poprzez serię celowych, komercyjnych działań pozbawionych charakteru twórczej ekspresji.
I dalej: [Cykl "Avatar"] przedstawiany był jako wspierający walkę rdzennej ludność, podczas gdy po cichu wykorzystywał za kulisami prawdziwą rdzenną nastolatkę. Kilcher
twierdzi, że dowiedziała się o wszystkim z materiału wideo, który krążył po sieci w ubiegłym roku. Był to fragment wywiadu, w którym James Cameron
miał rzekomo powiedzieć trzymając szkic Neytiri: Prawdziwym źródłem dla tego było zdjęcie z "LA Times" młodej aktorki o imieniu Q'orianka Kilcher. To właściwie jej... jej dolna część twarzy. Miała bardzo interesującą twarz.
Jednak jednocześnie Kilcher
twierdzi, że po premierze pierwszego "Avatara
" spotkała Jamesa Camerona
. Reżyser miał jej wtedy wręczyć szkic Neytiri z notatką: Twoja uroda była jedną z inspiracji dla Neytiri. Szkoda, że kręciłaś wtedy inny film. Następnym razem.
W pozwie czytamy, że Cameron
nigdy nie skontaktował się z agentem aktorki w sprawie możliwej współpracy. A kiedy aktorka próbowała dostać się na casting, próby te kończyły się fiaskiem.