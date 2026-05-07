James Cameron pozwany! Chodzi o kradzież i wyzysk rdzennej ludności

Guardian Film Unlimited
James Cameron i Walt Disney Company mają nowe problemy prawne związane z cyklem "Avatar". Reżyser i wytwórnia zostali pozwani przez aktorkę Q'oriankę Kilcher. Twierdzi ona, że Cameron ukradł jej wizerunek.

Inspiracja czy kradzież? Co zrobił James Cameron?



Pozew, który trafił już do sądu, oskarża Jamesa Camerona o to, że wykorzystał zdjęcie promocyjne filmu "Podróż do Nowej Ziemi", podczas prac nad wizerunkiem postaci Neytiri z cyklu "Avatar". Zdjęcie przedstawiało młodą Q'oriankę Kilcher jako Pocahontas.


W pozwie napisano:

Jeden z najpotężniejszych twórców filmowych Hollywood wykorzystał biometryczną tożsamość oraz dziedzictwo kulturowe młodej rdzennej dziewczyny do stworzenia bijącej rekordy franczyzy filmowej - bez informacji o źródle ani jakiejkolwiek rekompensacie dla niej - poprzez serię celowych, komercyjnych działań pozbawionych charakteru twórczej ekspresji.

I dalej:

[Cykl "Avatar"] przedstawiany był jako wspierający walkę rdzennej ludność, podczas gdy po cichu wykorzystywał za kulisami prawdziwą rdzenną nastolatkę.

Kilcher twierdzi, że dowiedziała się o wszystkim z materiału wideo, który krążył po sieci w ubiegłym roku. Był to fragment wywiadu, w którym James Cameron miał rzekomo powiedzieć trzymając szkic Neytiri: Prawdziwym źródłem dla tego było zdjęcie z "LA Times" młodej aktorki o imieniu Q'orianka Kilcher. To właściwie jej... jej dolna część twarzy. Miała bardzo interesującą twarz.

Jednak jednocześnie Kilcher twierdzi, że po premierze pierwszego "Avatara" spotkała Jamesa Camerona. Reżyser miał jej wtedy wręczyć szkic Neytiri z notatką: Twoja uroda była jedną z inspiracji dla Neytiri. Szkoda, że kręciłaś wtedy inny film. Następnym razem.

W pozwie czytamy, że Cameron nigdy nie skontaktował się z agentem aktorki w sprawie możliwej współpracy. A kiedy aktorka próbowała dostać się na casting, próby te kończyły się fiaskiem.

