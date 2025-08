Disney chciał użyć AI w nadchodzących filmach

"Vaiana" z Dwayne'em Johnsonem bez Dwayne'a Johnsona

Postać AI w "TRON: Ares"

Zwiastun filmu "TRON: Ares"

Pierwszym z tych filmów jest, czyli aktorska wersja kasowej animacji. Pierwotny plan zakładał bardzo ograniczoną obecnośćna planie. Studio chciało wykorzystać do kręcenia zdjęć jego dublera (i kuzyna). W postprodukcjiDisney prowadziło już nawet rozmowy w tej sprawie z firmą Metaphysic, która specjalizuje się w technologiach AI w filmach. Negocjacje zakończyły się fiaskiem, a główną kością niezgody było to, do kogo należałyby prawa autorskie do tworów stworzonych przy użyciu AI. W efekcie na planie zamiast Reeda pojawił się Dwayne Johnson Drugim filmem, w którym Disney chciało skorzystać z AI, miał być. PierwotnyW tym przypadku Disney miał dwa powody, by zrezygnować z tego planu. Pierwszym były obawy przed złą prasą i hejtem w sieci, gdyby informacja o tym przedostała się do opinii publicznej. Drugim obawy przed pozwem o naruszenie praw autorskich. Generatywna sztuczna inteligencja często uczona jest na materiałach, których źródło prawne jest wątpliwe. W związku z tym istniało zagrożenie, że wygenerowana postać może stać się podstawą kontrowersji i problemów prawnych.Na razie Disney bardzo ostrożnie podchodzi do wykorzystania AI w produkcji filmowej. Wydaje się jednak tylko kwestią czasu, kiedy to się zmieni.