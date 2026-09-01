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Aktorski "Gargoyles" nie powstanie. Disney+ rezygnuje z rebootu

Deadline / autor: /
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Aktorski &quot;Gargoyles&quot; nie powstanie. Disney+ rezygnuje z rebootu
Planowany od kilku lat aktorski reboot animowanego serialu "Gargoyles" nie trafi ostatecznie na ekrany. Produkcja przez pewien czas znajdowała się na wczesnym etapie rozwoju, jednak Disney+ zrezygnowało z dalszych prac nad projektem. Tym samym pomysł na przeniesienie historii gargulców do świata aktorskiego nie zostanie zrealizowany.

Disney+ rezygnuje z aktorskiego "Gargoyles"



Informacje o aktorskiej wersji "Gargoyles" pojawiły się w 2023 roku. Za jej przygotowanie mieli odpowiadać Gary Dauberman, scenarzysta znany m.in. z "Annabelle", oraz studio Atomic Monster należące do Jamesa Wana. Prace nad produkcją zostały jednak zakończone. 

"Gargoyles"
Sprawę skomentował Greg Weisman, współtwórca oryginalnych "Gargoyles". Autor został zapytany o przyszłość projektu: "To umarło" – powiedział, nie pozostawiając wątpliwości. Weisman zaznaczył jednocześnie, że nie wie, jakie są obecne plany dotyczące ewentualnej nowej wersji animowanej, ale w przypadku produkcji aktorskiej nie ma obecnie żadnych.

O czym miał być aktorski reboot "Gargoyles"?



Reboot miał opowiedzieć historię Goliatha, jednego z gargulców należących do wojowniczej rasy, która przed wiekami żyła wśród ludzi. Bohater to ostatni przedstawiciel swojej grupy. Po setkach lat spędzonych pod wpływem klątwy, która zamieniła go w kamienny posąg, Goliath odzyskuje wolność i próbuje odkryć prawdę o własnej przeszłości. W międzyczasie musi również odnaleźć się w zupełnie nowym świecie i chronić współczesny Nowy Jork. W tym zadaniu miała towarzyszyć mu policyjna detektyw Elisa Maza.

Goliath, bohater "Gargoyles"

Co się działo w oryginalnym "Gargoyles"?



Oryginalne "Gargoyles" zadebiutowały w 1994 roku i były emitowane do 1997 roku. Serial stworzony przez Grega Weismana dla Walt Disney Television Animation szybko zdobył status produkcji kultowej. Jego bohaterami były gargulce – tajemnicze stworzenia, które nocą ożywały, natomiast za dnia zamieniały się w kamień. Historia rozpoczynała się w średniowiecznej Szkocji, gdzie bohaterowie zostali uwięzieni w kamiennej formie na tysiąc lat. Po przebudzeniu musieli zmierzyć się z rzeczywistością współczesnego Nowego Jorku.

Serial do dziś ma wierne grono fanów, dlatego informacja o planowanym aktorskim projekcie spotkała się z dużym zainteresowaniem.



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