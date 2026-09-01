Aktorski "Gargoyles" nie powstanie. Disney+ rezygnuje z rebootu

Planowany od kilku lat aktorski reboot animowanego serialu "Gargoyles" nie trafi ostatecznie na ekrany. Produkcja przez pewien czas znajdowała się na wczesnym etapie rozwoju, jednak Disney+ zrezygnowało z dalszych prac nad projektem. Tym samym pomysł na przeniesienie historii gargulców do świata aktorskiego nie zostanie zrealizowany.
Disney+ rezygnuje z aktorskiego "Gargoyles"
Informacje o aktorskiej wersji "Gargoyles
" pojawiły się w 2023 roku. Za jej przygotowanie mieli odpowiadać Gary Dauberman
, scenarzysta znany m.in. z "Annabelle
", oraz studio Atomic Monster należące do Jamesa Wana
. Prace nad produkcją zostały jednak zakończone.
"Gargoyles"
Sprawę skomentował Greg Weisman
, współtwórca oryginalnych "Gargoyles
". Autor został zapytany o przyszłość projektu: "To umarło" – powiedział, nie pozostawiając wątpliwości. Weisman zaznaczył jednocześnie, że nie wie, jakie są obecne plany dotyczące ewentualnej nowej wersji animowanej, ale w przypadku produkcji aktorskiej nie ma obecnie żadnych.
O czym miał być aktorski reboot "Gargoyles"?
Reboot miał opowiedzieć historię Goliatha, jednego z gargulców należących do wojowniczej rasy, która przed wiekami żyła wśród ludzi. Bohater to ostatni przedstawiciel swojej grupy. Po setkach lat spędzonych pod wpływem klątwy, która zamieniła go w kamienny posąg, Goliath odzyskuje wolność i próbuje odkryć prawdę o własnej przeszłości. W międzyczasie musi również odnaleźć się w zupełnie nowym świecie i chronić współczesny Nowy Jork. W tym zadaniu miała towarzyszyć mu policyjna detektyw Elisa Maza.
Goliath, bohater "Gargoyles"
Co się działo w oryginalnym "Gargoyles"?
Oryginalne "Gargoyles
" zadebiutowały w 1994 roku i były emitowane do 1997 roku. Serial stworzony przez Grega Weismana
dla Walt Disney Television Animation szybko zdobył status produkcji kultowej. Jego bohaterami były gargulce – tajemnicze stworzenia, które nocą ożywały, natomiast za dnia zamieniały się w kamień. Historia rozpoczynała się w średniowiecznej Szkocji, gdzie bohaterowie zostali uwięzieni w kamiennej formie na tysiąc lat. Po przebudzeniu musieli zmierzyć się z rzeczywistością współczesnego Nowego Jorku.
Serial do dziś ma wierne grono fanów, dlatego informacja o planowanym aktorskim projekcie spotkała się z dużym zainteresowaniem.