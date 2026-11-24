Trwa proces obsadzania ról w aktorskim filmie "Naruto". Za kamerą stanie reżyser widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień", Destin Daniel Cretton.
Kogo zobaczymy w filmie "Naruto"? "Naruto"
to opowieść o chłopcu imieniem Naruto Uzumaki, w którym żyje legendarny lisi demon i który chce wyrosnąć na wojownika ninja. By zrealizować swoje marzenie, będzie musiał pokonać wiele przeszkód. Początkiem marki jest manga publikowana w latach 1999–2014 w magazynie "Shonen Jump". W 2002 roku zadebiutował oparty na komiksie serial anime. Zrealizowano również szereg animowanych filmów. "Naruto" jest jedną z najpopularniejszych popkulturowych franczyz na świecie.
Jak donoszą amerykańskie media, szanse na angaż w aktorskiej adaptacji ma Hiroyuki Sanada
. Aktor miałby się wcielić w postać Hiruzena Sarutobiego
. W mandze jest to Trzeci Hokage, który zrezygnował z emerytury, by zaopiekować się Naruto Uzumakim. Hiroyuki Sanada
jest japońskim aktorem, który jednak dotąd nie miał nic wspólnego z marką "Naruto". Był za to gwiazdą serialu "Szōgun
", a w kinie widzieliśmy go m.in. w "Mortal Kombat II
" i "Johnie Wicku 4
". Sanada
to drugie nazwisko łączone z kinowym "Naruto
". Rozmowy w sprawie udziału w filmie prowadzi także Charles Melton
. Podobno miałby się on wcielić w Kakashiego Hatake.
Aktorski "Naruto
" to wspólny projekt wytwórni Lionsgate i Sony.
Zwiastun serialu "Szōgun"