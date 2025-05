Al Pacino kontra diabeł na polskim plakacie horroru "Rytuał"

"Rytuał": ta historia zainspirowała "Egzorcystę"

"Rytuał": zwiastun

Film oparty jest na prawdziwej historii egzorcyzmów Emmy Schmidt. Historia tej Amerykanki zakończyła się serią wstrząsających rytuałów, a jej przypadek stał się najdokładniej udokumentowaną walką z demonicznym opętaniem w historii Ameryki.Pewnego dnia do sprawującego posługę w stanie Iowa księdza Josepha napływa pilna prośba. Chodzi o 46-letnią Emmę Schmidt, która doświadcza przerażających omdleń, wstrętu do świętych przedmiotów i innych niepokojących objawów. Jej leczenie psychiatryczne nie przyniosło rezultatu, więc ostatnią deską ratunku wydaje się być odprawienie egzorcyzmów. Odosobniony klasztor w parafii księdza Josepha zostaje wybrany na miejsce przeprowadzenia rytuału. Do wykonania tego zadania zostaje wyznaczony Theophilus – tajemniczy zakonnik, którego wcześniejsze doświadczenia z egzorcyzmami uznano za kontrowersyjne. Nadchodzi czas, aby zmierzyć się z siłami zła, które mogą doprowadzić wszystkich biorących w tym udział na skraj szaleństwa.