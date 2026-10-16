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Al Pacino otrzyma nagrodę SAG-AFTRA za całokształt kariery

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Al+Pacino+otrzyma+SAG-AFTRA+Life+Achievement+Award%2C+presti%C5%BCow%C4%85+nagrod%C4%99+za+ca%C5%82okszta%C5%82t+kariery-169143
Al Pacino otrzyma nagrodę SAG-AFTRA za całokształt kariery
źródło: Getty Images
autor: Olivia Wong
Do sieci trafiła informacja, że Al Pacino zostanie laureatem SAG-AFTRA Life Achievement Award, najważniejszego wyróżnienia przyznawanego przez amerykański związek zawodowy aktorów. 86-letni gwiazdor odbierze nagrodę podczas 33. gali Actor Awards, która odbędzie się 28 lutego 2027 roku.

Pacino komentuje: "To zaszczyt"



pacino-al-1.jpg Getty Images © Michael Buckner


Wyróżnienie przyznawane jest co roku artystom, którzy uosabiają najwyższe wartości zawodu aktorskiego. Pacino będzie jego 62. laureatem. Przewodniczący Amerykańskiej Gildii Aktorów Ekranowych Sean Astin stwierdził: Al Pacino to artysta o niezwykłej odwadze, intensywności i wrażliwości, którego praca zawsze wyznaczała wyjątkowy standard umiejętności i talentu. A do tego po prostu świetnie się go ogląda.

Pacino ma na koncie ponad sześć dekad kariery i role, które na stałe zapisały się w historii kina. Wystąpił w takich klasykach, jak m.in. "Ojciec chrzestny", "Serpico", "Pieskie popołudnie", "Człowiek z blizną" czy "Zapach kobiety". Aktor odnosił sukcesy również na małym ekranie, między innymi w miniserialu "Anioły w Ameryce". W trakcie kariery zdobył szereg nagród, w tym Oscara i dwie nagrody Emmy. Sam Pacino podkreśla jednak, że szczególne znaczenie ma dla niego uznanie ze strony innych aktorów. Przez większość życia błądziłem i szukałem swojej drogi, ale zawsze czułem się jak w domu, mając przed sobą scenariusz i będąc wśród kolegów po fachu. Praca i aktorzy, których spotkałem na swojej drodze, należą do największych radości mojego życia. To zaszczyt, że SAG-AFTRA docenia tę drogę.

Kolejnym filmem z udziałem Pacino będzie "Lear Rex", współczesna interpretacja "Króla Leara" Williama Szekspira z gwiazdorską obsadą. Produkcja jest już ukończona i przygotowywana do premiery w 2027 roku.

"Ojciec chrzestny" - zwiastun




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