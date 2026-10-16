Al Pacino otrzyma nagrodę SAG-AFTRA za całokształt kariery

Do sieci trafiła informacja, że Al Pacino zostanie laureatem SAG-AFTRA Life Achievement Award, najważniejszego wyróżnienia przyznawanego przez amerykański związek zawodowy aktorów. 86-letni gwiazdor odbierze nagrodę podczas 33. gali Actor Awards, która odbędzie się 28 lutego 2027 roku.
Pacino komentuje: "To zaszczyt"
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Wyróżnienie przyznawane jest co roku artystom, którzy uosabiają najwyższe wartości zawodu aktorskiego. Pacino będzie jego 62. laureatem. Przewodniczący Amerykańskiej Gildii Aktorów Ekranowych Sean Astin
stwierdził: Al Pacino to artysta o niezwykłej odwadze, intensywności i wrażliwości, którego praca zawsze wyznaczała wyjątkowy standard umiejętności i talentu. A do tego po prostu świetnie się go ogląda. Pacino
ma na koncie ponad sześć dekad kariery i role, które na stałe zapisały się w historii kina. Wystąpił w takich klasykach, jak m.in. "Ojciec chrzestny
", "Serpico
", "Pieskie popołudnie
", "Człowiek z blizną
" czy "Zapach kobiety
". Aktor odnosił sukcesy również na małym ekranie, między innymi w miniserialu "Anioły w Ameryce
". W trakcie kariery zdobył szereg nagród, w tym Oscara
i dwie nagrody Emmy
. Sam Pacino
podkreśla jednak, że szczególne znaczenie ma dla niego uznanie ze strony innych aktorów. Przez większość życia błądziłem i szukałem swojej drogi, ale zawsze czułem się jak w domu, mając przed sobą scenariusz i będąc wśród kolegów po fachu. Praca i aktorzy, których spotkałem na swojej drodze, należą do największych radości mojego życia. To zaszczyt, że SAG-AFTRA docenia tę drogę.
Kolejnym filmem z udziałem Pacino
będzie "Lear Rex", współczesna interpretacja "Króla Leara" Williama Szekspira
z gwiazdorską obsadą. Produkcja jest już ukończona i przygotowywana do premiery w 2027 roku.
"Ojciec chrzestny" - zwiastun