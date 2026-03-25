Alan Ritchson, znany z serialu "Reacher", nie będzie ścigany za bójkę z sąsiadem

Alan Ritchson, gwiazda serii "Reacher", nie stanie przed sądem w związku z głośnym incydencie z minionego weekendu, kiedy to wdał się w agresywną konfrontację ze swoim sąsiadem. Kolejne informacje ujawniły, że aktor jedynie bronił się przed atakiem mężczyzny. Policja podała jednak, że Ritchson także nie wniósł oskarżeń. Sprawa wyglada więc na zamkniętą.
W oficjalnym komunikacie miejscowej policji w Brentwood w stanie Tennessee, gdzie doszło do zdarzenia, można przeczytać: Brentwood Police Department, we współpracy z Biurem Prokuratora Okręgowego Hrabstwa Williamson, zakończyła dochodzenie w sprawie incydentu z udziałem Alana Ritchsona i Ronniego Taylora, który miał miejsce 22 marca. Po przeanalizowaniu dostępnych dowodów, w tym nagrań wideo i zeznań świadków, władze zdecydowały, że nie będą wszczynane żadne postępowania karne. Działania pana Ritchsona uznano za obronę własną. Choć rozważano możliwość postawienia zarzutu narażenia na niebezpieczeństwo, Ritchson zrezygnował z wniesienia oskarżeń. Za zgodą prokuratury sprawa została zamknięta i nie zostaną podjęte dalsze działania.
Ronnie Taylor, sąsiad Alana Ritchmana, źródło: TMZ
Przypomnijmy: TMZ rozgrzało internet, publikując wideo pokazujące Ritchsona
w brutalnej scysji z mężczyzną o imieniu Ronnie Taylor. Nagranie zaczyna się od Taylora leżącego na trawniku, podczas gdy Ritchson
stoi nad nim i wielokrotnie go uderza. Pojawiły się też ujęcia pokazujące posiniaczoną twarz Taylora. Sąsiad twierdził, że zdarzenie było efektem narastającego między nim a aktorem konfliktu, ponieważ jego zdaniem Ritchson jeździł swoim motorem po okolicy zbyt szybko, narażając w ten sposób bezpieczeństwo mieszkańców. Mężczyzna podobno wielokrotnie upominał aktora, ale ten nie reagował.
W ciągu ostatnich 24 godzin wypłynęły kolejne nagrania, w tym z kamery noszonej przez Ritchsona, które pokazują, że to Taylor w gniewie wbiega na ulicę, blokując aktora, zanim doszło do szamotaniny. Bliskie otoczenie aktora zapewnia, że Ritchson nie zaczął konfliktu, ale został zaatakowany przez "wyjątkowo agresywnego sąsiada".
Przedstawiciele Ritchsona nie skomentowali sprawy.
SERIAL KILLERS: Rozmawiamy o 1. sezonie serialu "Reacher"