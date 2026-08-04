Gwiazda "Reachera" szykuje kolejny film dla Netfliksa

Wygląda na to, że Alan Ritchson, który najlepiej znany jest z serialu "Reacher" platformy Prime Video, zamierza kontynuować współpracę z platformą Netflix. Właśnie ogłoszony plany realizacji kolejnego filmu.
Nie tylko "Maszyna do zabijania"
Kolejny, bo Ritchson
ma już na swoim koncie chętnie oglądany na Netfliksie film akcji z kosmitami pod tytułem "Maszyna do zabijania"
. Na stronach Filmwebu pisaliśmy też o planowanym filmie "Maelstrom"
, który ma wyreżyserować Jaume Collet-Serra
.
Teraz dowiadujemy się o kolejnym filmie dla Netfliksa oraz o podpisaniu umowy między Ritchsonem na platformą o twórczym partnerstwie.
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Nowy projekt nie ma jeszcze tytułu. Ma za to scenarzystę. Jest nim Chris Morgan
, czyli scenarzysta serii "Szybcy i wściekli
" (w dziesiątej części cyklu zadebiutował Ritchson
). To nie przypadek. Film rozgrywać się będzie w świecie motocyklowych rabusiów.
Będzie to historia grupy złodziei na motorach, którzy zaczynają kraść bezcenne zabytki z różnych zakątków świata. Interpol werbuje byłego utalentowanego zawodnika MotoGP (tę rolę ma zagrać Ritchson
) do ich schwytania. Sytuacja komplikuje się, gdy bohater odkrywa, że przywódcą gangu może być jego młodszy brat, od lat uznawany za zmarłego. Film powstanie we współpracy z MotoGP.
Zwiastun filmu "Maszyna do zabijania"