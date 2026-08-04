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Gwiazda "Reachera" szykuje kolejny film dla Netfliksa

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Alan+Ritchson+i+scenarzysta+%22Szybkich+i+w%C5%9Bciek%C5%82ych%22+zrobi%C4%85+film+o+rabusiach+na+motocyklach+dla+platformy+Netflix-167883
Gwiazda &quot;Reachera&quot; szykuje kolejny film dla Netfliksa
Wygląda na to, że Alan Ritchson, który najlepiej znany jest z serialu "Reacher" platformy Prime Video, zamierza kontynuować współpracę z platformą Netflix. Właśnie ogłoszony plany realizacji kolejnego filmu.

Nie tylko "Maszyna do zabijania"



Kolejny, bo Ritchson ma już na swoim koncie chętnie oglądany na Netfliksie film akcji z kosmitami pod tytułem "Maszyna do zabijania". Na stronach Filmwebu pisaliśmy też o planowanym filmie "Maelstrom", który ma wyreżyserować Jaume Collet-Serra.

Teraz dowiadujemy się o kolejnym filmie dla Netfliksa oraz o podpisaniu umowy między Ritchsonem na platformą o twórczym partnerstwie.

02.jpg Getty Images © Kierra Thorn


Nowy projekt nie ma jeszcze tytułu. Ma za to scenarzystę. Jest nim Chris Morgan, czyli scenarzysta serii "Szybcy i wściekli" (w dziesiątej części cyklu zadebiutował Ritchson). To nie przypadek. Film rozgrywać się będzie w świecie motocyklowych rabusiów.

Będzie to historia grupy złodziei na motorach, którzy zaczynają kraść bezcenne zabytki z różnych zakątków świata. Interpol werbuje byłego utalentowanego zawodnika MotoGP (tę rolę ma zagrać Ritchson) do ich schwytania. Sytuacja komplikuje się, gdy bohater odkrywa, że przywódcą gangu może być jego młodszy brat, od lat uznawany za zmarłego.

Film powstanie we współpracy z MotoGP.

Zwiastun filmu "Maszyna do zabijania"




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