Alan Ritchson zagra bohatera wojennego. Sylvester Stallone wśród producentów

Alan Ritchson przygotowuje się do pracy na planie opartego na faktach dramatu wojennego. Wcieli się w odznaczonego bohatera wojny w Wietnamie. Projekt powstaje dla Amazon MGM Studios.
Alan Ritchson zagra legendarnego weterana
Akcja niemającego jeszcze tytułu filmu będzie się toczyć podczas ostatnich dni wojny w Wietnamie. Ritchson wcieli się w Mike'a Throntona – żołnierza elitarnej jednostki NAVY Seals, którego odział rusza z akcją ratunkową dla pięciu towarzyszy broni uwięzionych za linią wroga w Wietnamie Północnym.
Thornton uratował życie porucznika Thomasa R. Norrisa, który został ciężko ranny podczas misji. Przez trzy godziny płynął z nim przez wody Morza Południowochińskiego. Ten akt odwagi przyniósł mu Medal Honoru Kongresu – najwyższe odznaczenie w Stanach Zjednoczonych.
Za sterami produkcji stanie Patrick Hughes
, z którym Ritchson
niedawno zakończył prace na planie innego filmu – realizowanego dla Netfliksa thrillera sci-fi "War Machine
". Ritchson
współpracował też przy scenariuszu z Markiem Semosem
i Jasonem Hallem
. Wśród producentów znalazł się m.in. Sylvester Stallone
.
Skąd znamy Alana Ritchsona?Alan Ritchson
najlepiej znany jest z tytułowej roli w serialu "Reacher
" – adaptacji cyklu książek Lee Childa
. W jego CV znajdziemy też seriale "Blue Mountain State
", "Blood Drive
" i "Titans
" oraz takie filmy jak "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia
", "Wojownicze żółwie ninja
" i "Wojownicze żółwie ninja: Wyjście z cienia
", "Polowanie na drużbów
" czy "Niewidzialna
". W ostatnich latach mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Szybkich i wściekłych 10
", dramacie "Aniołowie są wśród nas
" i komedii wojennej "Ministerstwo Niebezpiecznych Drani"
. Aktualnie jego filmografię zamyka kryminał "Motor City
", który zadebiutował podczas trwającego właśnie festiwalu w Wenecji.
Trzeci sezon "Reachera
