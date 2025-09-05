Newsy Filmy Alan Ritchson zagra bohatera wojennego. Sylvester Stallone wśród producentów
Filmy

Alan Ritchson zagra bohatera wojennego. Sylvester Stallone wśród producentów

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Alan+Ritchson+jako+Mike+Thornton%2C+weteran+wojny+w+Wietnamie.+Sylvester+Stallone+w%C5%9Br%C3%B3d+producent%C3%B3w-162795
Alan Ritchson zagra bohatera wojennego. Sylvester Stallone wśród producentów
źródło: Getty Images
autor: David Livingston
Alan Ritchson przygotowuje się do pracy na planie opartego na faktach dramatu wojennego. Wcieli się w odznaczonego bohatera wojny w Wietnamie. Projekt powstaje dla Amazon MGM Studios.

Alan Ritchson zagra legendarnego weterana


Akcja niemającego jeszcze tytułu filmu będzie się toczyć podczas ostatnich dni wojny w Wietnamie. Ritchson wcieli się w Mike'a Throntona – żołnierza elitarnej jednostki NAVY Seals, którego odział rusza z akcją ratunkową dla pięciu towarzyszy broni uwięzionych za linią wroga w Wietnamie Północnym.

Thornton uratował życie porucznika Thomasa R. Norrisa, który został ciężko ranny podczas misji. Przez trzy godziny płynął z nim przez wody Morza Południowochińskiego. Ten akt odwagi przyniósł mu Medal Honoru Kongresu – najwyższe odznaczenie w Stanach Zjednoczonych.

GettyImages-612898676.jpg Getty Images © Ethan Miller
2016 rok. Mike Thornton przemawia podczas wiecu wyborczego Donalda Trumpa

Za sterami produkcji stanie Patrick Hughes, z którym Ritchson niedawno zakończył prace na planie innego filmu – realizowanego dla Netfliksa thrillera sci-fi "War Machine". Ritchson współpracował też przy scenariuszu z Markiem Semosem i Jasonem Hallem. Wśród producentów znalazł się m.in. Sylvester Stallone.

Skąd znamy Alana Ritchsona?


Alan Ritchson najlepiej znany jest z tytułowej roli w serialu "Reacher" – adaptacji cyklu książek Lee Childa. W jego CV znajdziemy też seriale "Blue Mountain State", "Blood Drive" i "Titans" oraz takie filmy jak "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia", "Wojownicze żółwie ninja" i "Wojownicze żółwie ninja: Wyjście z cienia", "Polowanie na drużbów" czy "Niewidzialna". W ostatnich latach mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Szybkich i wściekłych 10", dramacie "Aniołowie są wśród nas" i komedii wojennej "Ministerstwo Niebezpiecznych Drani". Aktualnie jego filmografię zamyka kryminał "Motor City", który zadebiutował podczas trwającego właśnie festiwalu w Wenecji.

Zobacz zwiastun trzeciego sezonu "Reachera"


Trzeci sezon "Reachera", będący adaptacją powieści "Siła perswazji", trafił na Prime Video w lutym tego roku. Przypominamy jego zwiastun:


Powiązane artykuły Alan Ritchson

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

Oszukali przeznaczenie. Teraz nakręcą survivalowe sci-fi

Filmy

"Stuffed": Jodie Comer w musicalu o wybebeszaniu ludzi

Filmy

Ben Stiller i gwiazda "The Bear" szykują film

Filmy Multimedia

Woronowicz w roli gadającego kalafiora. Ruszyły zdjęcia do filmu

VOD Filmy

Po kryzysie. Netflix znalazł reżysera filmu z Willem Smithem

Filmy

Oryginalny miecz Dartha Vadera sprzedany. Padł aukcyjny rekord

6 komentarzy

WENECJA 2025: Hamlet w wersji anime. Recenzujemy "Scarlet"

1 komentarz