Alan Ritchson może zagrać w nowym filmie akcji Netfliksa. Projekt czekał na realizację ponad 30 lat

Netflix przygotowuje kolejny wysokobudżetowy film akcji. Jak podaje Variety, Alan Ritchson, gwiazda serialu "Reacher", prowadzi negocjacje w sprawie zagrania głównej roli w "Maelstrom", za którego kamerą ma stanąć Jaume Collet-Serra, reżyser hitowej "Kontroli bezpieczeństwa".
O czym ma opowiedzieć film?
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Scenariusz "Maelstrom"
ma wyjątkowo długą historię. Projekt został sprzedany Warner Bros. już w 1993 roku przez producenta Jeffa Robinova
, jednak przez ponad trzy dekady nie doczekał się realizacji. Dopiero sukces "Kontroli bezpieczeństwa
" sprawił, że Netflix postanowił wskrzesić pomysł.
Film opowie o funkcjonariuszu federalnym, który ma chronić narzeczoną handlarza bronią ubiegającego się o ochronę świadków. Akcja rozgrywa się podczas nadciągającego huraganu, który odcina bohaterów od świata i uniemożliwia przybycie posiłków. Zmuszeni do współpracy będą walczyć zarówno z ludźmi nasłanymi przez przestępcę, jak i z żywiołem.
Za odświeżenie scenariusza odpowiada Mark Bianculli
, który zmodernizował pierwotny tekst autorstwa zmarłego Gregory'ego Fitzpatricka.
Według Variety to właśnie sukces "Kontroli bezpieczeństwa
" zachęcił Netfliksa do poszukiwania niewykorzystanych scenariuszy z interesującym pomysłem. Dzięki temu "Maelstrom"
wrócił do życia jako jeden z pierwszych projektów realizowanych w ramach umowy producenckiej Jeffa Robinova
ze streamerem.
Na razie Netflix nie skomentował doniesień, a udział Alana Ritchsona
pozostaje na etapie negocjacji. Aktor ma już na koncie jeden przebój Netfliksa - film "Maszyna do zabijania
".
"Maszyna do zabijania" - zwiastun