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Alan Ritchson może zagrać w nowym filmie akcji Netfliksa. Projekt czekał na realizację ponad 30 lat

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Alan+Ritchson+negocjuje+rol%C4%99+w+filmie+%22Maelstrom%22.+Za+kamer%C4%85+ma+stan%C4%85%C4%87+Jaume+Collet-Serra-167568
Alan Ritchson może zagrać w nowym filmie akcji Netfliksa. Projekt czekał na realizację ponad 30 lat
źródło: Getty Images
autor: John Nacion
Netflix przygotowuje kolejny wysokobudżetowy film akcji. Jak podaje Variety, Alan Ritchson, gwiazda serialu "Reacher", prowadzi negocjacje w sprawie zagrania głównej roli w "Maelstrom", za którego kamerą ma stanąć Jaume Collet-Serra, reżyser hitowej "Kontroli bezpieczeństwa".

O czym ma opowiedzieć film?



GettyImages-1411673012.jpg Getty Images © Daniel Knighton


Scenariusz "Maelstrom" ma wyjątkowo długą historię. Projekt został sprzedany Warner Bros. już w 1993 roku przez producenta Jeffa Robinova, jednak przez ponad trzy dekady nie doczekał się realizacji. Dopiero sukces "Kontroli bezpieczeństwa" sprawił, że Netflix postanowił wskrzesić pomysł.

Film opowie o funkcjonariuszu federalnym, który ma chronić narzeczoną handlarza bronią ubiegającego się o ochronę świadków. Akcja rozgrywa się podczas nadciągającego huraganu, który odcina bohaterów od świata i uniemożliwia przybycie posiłków. Zmuszeni do współpracy będą walczyć zarówno z ludźmi nasłanymi przez przestępcę, jak i z żywiołem.

Za odświeżenie scenariusza odpowiada Mark Bianculli, który zmodernizował pierwotny tekst autorstwa zmarłego Gregory'ego Fitzpatricka.

Według Variety to właśnie sukces "Kontroli bezpieczeństwa" zachęcił Netfliksa do poszukiwania niewykorzystanych scenariuszy z interesującym pomysłem. Dzięki temu "Maelstrom" wrócił do życia jako jeden z pierwszych projektów realizowanych w ramach umowy producenckiej Jeffa Robinova ze streamerem.

Na razie Netflix nie skomentował doniesień, a udział Alana Ritchsona pozostaje na etapie negocjacji. Aktor ma już na koncie jeden przebój Netfliksa - film "Maszyna do zabijania".

"Maszyna do zabijania" - zwiastun



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