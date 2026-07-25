Alan Ritchson o Trumpie i aktach Epsteina: "Co to ma być? Powinien siedzieć"

Akta Epsteina wciąż elektryzują opinię publiczną na całym świecie. Ostatnio odniósł się do nich Alan Ritchson, który nie ukrywał wzburzenia sprawą.
Alan Ritchson: "Trump do więzienia!"
Goszcząc w prowadzonym przez Josha Horowitza podcaście Happy Sad Confused, Ritchson
nie przebierał w słowach. Aktor domaga się upublicznienia kolejnych dokumentów. Ostro wypowiedział się m.in. o prezydencie Donaldzie Trumpie
: Nie chcesz zobaczyć, co tam jest, abyśmy mogli pociągnąć ludzi do odpowiedzialności? Pieprzeni gwałciciele. Ten gnój ma klucze do kodów nuklearnych, a interesuje się 13-latkami. Co to ma być? Powinien siedzieć.
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Przypomnijmy: administracja Donalda Trumpa
(na zdjęciu wyżej) ujawniła 3,5 miliona stron dokumentów powiązanych z Jeffreyem Epsteinem
– skompromitowanym biznesmenem oskarżanym o wykorzystywanie seksualne nieletnich, gwałty i handel ludźmi. Nazwisko Trumpa
pojawiło się w nich wielokrotnie (wg The Hollywood Reporter ok. 1000 razy), m.in. w kontekście napaści seksualnej na niepełnoletnią dziewczynkę, jakiej miał się dopuścić. Trump
nie został w związku z tym oskarżony ani w żaden sposób pociągnięty do odpowiedzialności.
Ostatnie role Alana RitchsonaAlan Ritchson
w ostatnich latach występował m.in. w serialu "Reacher
", czyli realizowanej dla Prime Video adaptacji książek Lee Childa
. Mogliśmy go zobaczyć też m.in. w "Szybkich i wściekłych 10
", "Ministerstwie niebezpiecznych drani
", "Motor City
" czy "Maszynie do zabijania
". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. akcyjniak "Runner
" oraz nowy sezon "Reachera
" i jego spin-off "Neagley
".
Zobacz zwiastun serialu "Jeffrey Epstein: Obrzydliwie bogaty"
W 2020 roku na Netflix trafił czteroodcinkowy serial dokumentalny "Jeffrey Epstein: Obrzydliwie bogaty
", który przedstawiał kulisy działalności zhańbionego biznesmena. Przypominamy jego zwiastun: