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Alan Ritchson o Trumpie i aktach Epsteina: "Co to ma być? Powinien siedzieć"

The Hollywood Reporter / autor: /
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Alan Ritchson o Trumpie i aktach Epsteina: &quot;Co to ma być? Powinien siedzieć&quot;
źródło: Getty Images
autor: Dimitrios Kambouris
Akta Epsteina wciąż elektryzują opinię publiczną na całym świecie. Ostatnio odniósł się do nich Alan Ritchson, który nie ukrywał wzburzenia sprawą.

Alan Ritchson: "Trump do więzienia!"


Goszcząc w prowadzonym przez Josha Horowitza podcaście Happy Sad Confused, Ritchson nie przebierał w słowach. Aktor domaga się upublicznienia kolejnych dokumentów. Ostro wypowiedział się m.in. o prezydencie Donaldzie Trumpie:

Nie chcesz zobaczyć, co tam jest, abyśmy mogli pociągnąć ludzi do odpowiedzialności? Pieprzeni gwałciciele. Ten gnój ma klucze do kodów nuklearnych, a interesuje się 13-latkami. Co to ma być? Powinien siedzieć.

GettyImages-2287539432.jpg Getty Images © Eric Lee

Przypomnijmy: administracja Donalda Trumpa (na zdjęciu wyżej) ujawniła 3,5 miliona stron dokumentów powiązanych z Jeffreyem Epsteinem – skompromitowanym biznesmenem oskarżanym o wykorzystywanie seksualne nieletnich, gwałty i handel ludźmi. Nazwisko Trumpa pojawiło się w nich wielokrotnie (wg The Hollywood Reporter ok. 1000 razy), m.in. w kontekście napaści seksualnej na niepełnoletnią dziewczynkę, jakiej miał się dopuścić. Trump nie został w związku z tym oskarżony ani w żaden sposób pociągnięty do odpowiedzialności. 

Ostatnie role Alana Ritchsona


Alan Ritchson w ostatnich latach występował m.in. w serialu "Reacher", czyli realizowanej dla Prime Video adaptacji książek Lee Childa. Mogliśmy go zobaczyć też m.in. w "Szybkich i wściekłych 10", "Ministerstwie niebezpiecznych drani", "Motor City" czy "Maszynie do zabijania". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. akcyjniak "Runner" oraz nowy sezon "Reachera" i jego spin-off "Neagley". 

Zobacz zwiastun serialu "Jeffrey Epstein: Obrzydliwie bogaty"


W 2020 roku na Netflix trafił czteroodcinkowy serial dokumentalny "Jeffrey Epstein: Obrzydliwie bogaty", który przedstawiał kulisy działalności zhańbionego biznesmena. Przypominamy jego zwiastun: 


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