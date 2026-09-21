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Alan Ritchson sugeruje, że wybory w USA pokrzyżowały plany na jeden z sezonów "Reachera"

MovieWeb / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Alan+Ritchson+sugeruje%2C+%C5%BCe+wybory+w+USA+pokrzy%C5%BCowa%C5%82y+plany+na+jeden+z+sezon%C3%B3w+%22Reachera%22-168679
Alan Ritchson sugeruje, że wybory w USA pokrzyżowały plany na jeden z sezonów &quot;Reachera&quot;
Wszystkie sezony serialu "Reacher" to ekranizacje powieści Lee Childa, jednak twórcy nie ekranizują książek po kolei. Wciąż na przykład nie nakręconu sezonu na podstawie drugiego tomu cyklu - "Umrzeć próbując" (znanego u nas także jako "Uprowadzony"). Okazuje się, że były takie plany. Co je pokrzyżowało? 

Alan Ritchson odpowiedział fanowi




Głos w sprawie zabrał wcielający się w główną rolę Alan Ritchson. Aktor odpowiedział na Threads na wpis fana, który żałował, że serial wciąż omija drugi tom. W powieści Reacher zostaje porwany i trafia do odizolowanej siedziby fanatycznej bojówki białych suprematystów, z którą musi się rozprawić. Ritchson stwierdził: Moja ulubiona książka. Ciekawostka: sprawa była zatwierdzona, dopóki ktoś nie został ponownie wybrany. 

Ritchson nie wyjaśnił, kogo miał na myśli, jednak jego komentarz został odczytany przez media jako jasne nawiązanie do wygranej Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w 2024 roku. Aktor zabiegał o ekranizację książki jeszcze przed premierą pierwszego sezonu "Reachera". Ostatecznie serial zaczął przeskakiwać między kolejnymi tomami. Pierwszy sezon był adaptacją "Poziomu śmierci", drugi "Elity zabójców", trzeci "Siły perswazji", a czwarty "Jutro możesz zniknąć". Podczas drugiej kadencji Trumpa debiutowały dwa ostatnie sezony.

Piąty sezon ma z kolei bazować na powieści "Zmuś mnie", dwudziestym tomie cyklu. Na razie nie wiadomo, czy "Umrzeć próbując" kiedykolwiek trafi na ekran. 

"Reacher" - zwiastun 4. sezonu



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