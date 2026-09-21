Alan Ritchson sugeruje, że wybory w USA pokrzyżowały plany na jeden z sezonów "Reachera"

Wszystkie sezony serialu "Reacher" to ekranizacje powieści Lee Childa, jednak twórcy nie ekranizują książek po kolei. Wciąż na przykład nie nakręconu sezonu na podstawie drugiego tomu cyklu - "Umrzeć próbując" (znanego u nas także jako "Uprowadzony"). Okazuje się, że były takie plany. Co je pokrzyżowało?
Alan Ritchson odpowiedział fanowi
Głos w sprawie zabrał wcielający się w główną rolę Alan Ritchson
. Aktor odpowiedział na Threads
na wpis fana, który żałował, że serial wciąż omija drugi tom. W powieści Reacher
zostaje porwany i trafia do odizolowanej siedziby fanatycznej bojówki białych suprematystów, z którą musi się rozprawić. Ritchson
stwierdził: Moja ulubiona książka. Ciekawostka: sprawa była zatwierdzona, dopóki ktoś nie został ponownie wybrany. Ritchson
nie wyjaśnił, kogo miał na myśli, jednak jego komentarz został odczytany przez media jako jasne nawiązanie do wygranej Donalda Trumpa
w wyborach prezydenckich w 2024 roku. Aktor zabiegał o ekranizację książki jeszcze przed premierą pierwszego sezonu "Reachera
". Ostatecznie serial zaczął przeskakiwać między kolejnymi tomami. Pierwszy sezon był adaptacją "Poziomu śmierci", drugi "Elity zabójców", trzeci "Siły perswazji", a czwarty "Jutro możesz zniknąć". Podczas drugiej kadencji Trumpa
debiutowały dwa ostatnie sezony.
Piąty sezon ma z kolei bazować na powieści "Zmuś mnie", dwudziestym tomie cyklu. Na razie nie wiadomo, czy "Umrzeć próbując" kiedykolwiek trafi na ekran.
"Reacher" - zwiastun 4. sezonu