Alanis Morissette ostro o Benie Afflecku. Skrytykowała seksistowski komentarz

Alanis Morissette zdobyła sławę przede wszystkim jako wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów, ale ma też pamiętną rolę w "Dogmie" Kevina Smitha. Okazuje się, że nie wspomina miło współpracy z jedną z gwiazd produkcji.
Ben Affleck i Alanis Morissette w filmie "Dogma"
Alanis Morissette uderza w Bena Afflecka
Podczas jednego z ostatnich koncertów Morissette
mówiła o trudach sławy. Wyznała, że przez lata mierzyła się z surowymi ocenami swoich piosenek, swojego ciała i wyglądu, poglądów i systemu wartości, wagi; była uznawana za nieprzystosowaną i krytykowana za "nieodpowiedni" styl życia, "złe" podejście do rodzicielstwa i edukacji… Był nawet facet, który zapytał mnie, dlaczego nie eksponuję bardziej swojej seksualności. Dziękuję ci, Benie Afflecku
– powiedziała.
Piosenkarka spotkała się z aktorem na planie "Dogmy
", w której wcieliła się w Boga. Scena z filmu, przedstawiająca jej konfrontację z bohaterem granym przez Afflecka
, została wyświetlona podczas koncertu. Wideo przedstawiające ten moment można znaleźć w mediach społecznościowych, m.in. na Instagramie
.
Variety poprosiło przedstawicieli Afflecka
o komentarz, ale do czasu publikacji tekstu nie dostało odpowiedzi.
O czym opowiada "Dogma"? Zobacz zwiastun
W "Dogmie
" Ben Affleck i Matt Damon
wcielają się w Bartelby'ego i Lokiego – dwóch zbuntowanych aniołów, których działalność może doprowadzić do zagłady świata. Zatrzymać może ich tylko pracująca w klinice aborcyjnej Bethany (Linda Fiorentino
). Pomagają jej boski wysłannik Metatron (Alan Rickman
), dorabiająca jako striptizerka muza imieniem Serendipity (Salma Hayek
), trzynasty apostoł Rufus (Chris Rock
) oraz para zagubionych proroków Jay
i Cichy Bob
(Jason Mewes
i Kevin Smith
). Przypominamy zwiastun: