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Alanis Morissette ostro o Benie Afflecku. Skrytykowała seksistowski komentarz

Variety / autor: /
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Alanis Morissette ostro o Benie Afflecku. Skrytykowała seksistowski komentarz
źródło: Getty Images
autor: Matt Winkelmeyer
Alanis Morissette zdobyła sławę przede wszystkim jako wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów, ale ma też pamiętną rolę w "Dogmie" Kevina Smitha. Okazuje się, że nie wspomina miło współpracy z jedną z gwiazd produkcji.

Ben Affleck i Alanis Morissette w filmie "Dogma"

Alanis Morissette uderza w Bena Afflecka


Podczas jednego z ostatnich koncertów Morissette mówiła o trudach sławy. Wyznała, że przez lata mierzyła się z surowymi ocenami swoich piosenek, swojego ciała i wyglądu, poglądów i systemu wartości, wagi; była uznawana za nieprzystosowaną i krytykowana za "nieodpowiedni" styl życia, "złe" podejście do rodzicielstwa i edukacji…

Był nawet facet, który zapytał mnie, dlaczego nie eksponuję bardziej swojej seksualności. Dziękuję ci, Benie Afflecku – powiedziała. 

Piosenkarka spotkała się z aktorem na planie "Dogmy", w której wcieliła się w Boga. Scena z filmu, przedstawiająca jej konfrontację z bohaterem granym przez Afflecka, została wyświetlona podczas koncertu. Wideo przedstawiające ten moment można znaleźć w mediach społecznościowych, m.in. na Instagramie


Variety poprosiło przedstawicieli Afflecka o komentarz, ale do czasu publikacji tekstu nie dostało odpowiedzi.

O czym opowiada "Dogma"? Zobacz zwiastun


W "Dogmie" Ben Affleck i Matt Damon wcielają się w Bartelby'ego i Lokiego – dwóch zbuntowanych aniołów, których działalność może doprowadzić do zagłady świata. Zatrzymać może ich tylko pracująca w klinice aborcyjnej Bethany (Linda Fiorentino). Pomagają jej boski wysłannik Metatron (Alan Rickman), dorabiająca jako striptizerka muza imieniem Serendipity (Salma Hayek), trzynasty apostoł Rufus (Chris Rock) oraz para zagubionych proroków Jay i Cichy Bob (Jason Mewes i Kevin Smith). Przypominamy zwiastun: 


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