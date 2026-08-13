Han Solo na posterunku w Miami. Alden Ehrenreich dołącza do "Miami Vice '85"

Policjanci z Miami rozpoczęli nabór na kolejnych członków obsady zbliżającego się, pełnometrażowego remake'u. Po wyborze dwójki głównych partnerów w osobach Austina Butlera i Michaela B. Jordana, twórcy "Miami Vice '85" rozglądają się za uzupełnieniem drugiego planu swojej opowieści. Dziś portal Deadline informuje o najświeższym dodatku obsadowym, który już za jakiś czas trafi na plan produkcji.
"Miami Vice '85" – kto dołącza do obsady?
Zdaniem dziennikarzy Deadline do słonecznego Miami zawita Alden Ehrenreich
, niedawny zdobywca nagrody Tony, znany z występów w filmach "Han Solo: Gwiezdne wojny - historie
" czy "Zniknięcia
". W tej chwili nie wiadomo jeszcze, w jaką rolę się wcieli – przestępcy czy kolejnego stróża prawa. Aktor zostanie pokierowany reżyserską ręką Josepha Kosinskiego
("Top Gun: Maverick
"), który z kolei oprze historię o scenariusz Dana Gilroya
. Autor "Wolnego strzelca
" czy "Magii uczuć
" bazował na postaciach stworzonych przed laty przez Anthony'ego Yerkovicha
na potrzeby serialu "Policjanci z Miami
".
Nowe "Miami Vice '85
" nie ma być remake'iem filmowej historii Michaela Manna
. Zamiast tego dziennikarze zapewniają, że oprze się on na odcinku pilotowym kultowego serialu z lat 80. Właśnie w połowie tej dekady przygody policjantów z Miami trafiły do telewizji i właśnie wtedy, zgodnie z tytułem, rozgrywać będzie się akcja produkcji Josepha Kosinskiego
. Choć rozsmakowany w ejtisach, nadchodzący projekt zostanie nakręcony z wykorzystaniem nowoczesnej technologii IMAX, z którą reżyser "F1
" i "Top Gun: Maverick
" miał już sporo do czynienia w przeszłości.
Zdjęcia do produkcji mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Film ma już wyznaczoną datę premiery. W USA trafi do kin 19 maja 2028 roku.
"Miami Vice" Michaela Manna – zwiastun filmu