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Han Solo na posterunku w Miami. Alden Ehrenreich dołącza do "Miami Vice '85"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Alden+Ehrenreich+do%C5%82%C4%85cza+do+%22Miami+Vice+%2785%22.+Han+Solo+zostanie+policjantem+z+Miami-168036
Han Solo na posterunku w Miami. Alden Ehrenreich dołącza do &quot;Miami Vice '85&quot;
źródło: Getty Images
autor: Adela Loconte
Policjanci z Miami rozpoczęli nabór na kolejnych członków obsady zbliżającego się, pełnometrażowego remake'u. Po wyborze dwójki głównych partnerów w osobach Austina Butlera i Michaela B. Jordana, twórcy "Miami Vice '85" rozglądają się za uzupełnieniem drugiego planu swojej opowieści. Dziś portal Deadline informuje o najświeższym dodatku obsadowym, który już za jakiś czas trafi na plan produkcji. 

"Miami Vice '85" – kto dołącza do obsady?



Zdaniem dziennikarzy Deadline do słonecznego Miami zawita Alden Ehrenreich, niedawny zdobywca nagrody Tony, znany z występów w filmach "Han Solo: Gwiezdne wojny - historie" czy "Zniknięcia". W tej chwili nie wiadomo jeszcze, w jaką rolę się wcieli – przestępcy czy kolejnego stróża prawa. Aktor zostanie pokierowany reżyserską ręką Josepha Kosinskiego ("Top Gun: Maverick"), który z kolei oprze historię o scenariusz Dana Gilroya. Autor "Wolnego strzelca" czy "Magii uczuć" bazował na postaciach stworzonych przed laty przez Anthony'ego Yerkovicha na potrzeby serialu "Policjanci z Miami".



Nowe "Miami Vice '85" nie ma być remake'iem filmowej historii Michaela Manna. Zamiast tego dziennikarze zapewniają, że oprze się on na odcinku pilotowym kultowego serialu z lat 80. Właśnie w połowie tej dekady przygody policjantów z Miami trafiły do telewizji i właśnie wtedy, zgodnie z tytułem, rozgrywać będzie się akcja produkcji Josepha Kosinskiego. Choć rozsmakowany w ejtisach, nadchodzący projekt zostanie nakręcony z wykorzystaniem nowoczesnej technologii IMAX, z którą reżyser "F1" i "Top Gun: Maverick" miał już sporo do czynienia w przeszłości.

Zdjęcia do produkcji mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Film ma już wyznaczoną datę premiery. W USA trafi do kin 19 maja 2028 roku.

"Miami Vice" Michaela Manna – zwiastun filmu


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