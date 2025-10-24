Newsy Filmy Festiwale i nagrody Ale Kino! Pro - zobacz pełny program Inspiration Day
43. Ale Kino! Festival to nie tylko święto kina dla dzieci i młodzieży – to także branżowa przestrzeń wymiany myśli i dobrych praktyk oraz wspólnego poszukiwania nowych rozwiązań. Ale Kino! Pro: Inspiration Day już 27 listopada w Poznaniu. 

Inspiration Day to wydarzenie skierowane do szeroko rozumianej branży - zarówno osób rozpoczynających swoją drogę zawodową, jak i tych, którzy pracują w sektorze od lat. Łączy ich chęć działania na rzecz rozwoju krytyki filmów dla dzieci i młodzieży oraz wsparcia produkcji polskiego kina.

W programie znajdą się między innymi case studies strategii komunikacyjnych głośnych filmów z ostatnich miesięcy (w tym oscarowego "Flow" i "100 dni do matury"), prezentacje dobrych praktyk z pracy z dziećmi na planie oraz inspiracje z obszaru sztuk wizualnych i teatru. Pojawią się także nowe zagadnienia: audience design, odważnie podejmowane czytanie klasyki kina czy angażujące publiczność ćwiczenia z widzenia - mini aktywności mające pobudzić zmysły i wyobraźnię. Powrócą ważne tematy, takie jak wychowanie młodych w cyfrowym świecie czy sztuczna inteligencja. 

Nowy podcast: zajrzyj za kulisy Inspiration Day



Jak wygląda dzień pełen pomysłów, rozmów i pasji do kina? Z kim spotkamy się podczas Ale Kino! Pro? Programerki i programerzy dyskutują z goścmi o tematach, które zostaną rozwinięte podczas Inspiration Day. Podcast Ale Kino! na Spotify i YouTubie.

Jak wziąć udział w Inspiration Day?



Swoje miejsce na Inspiration Day odnajdą twórczynie i twórcy, producentki i producenci, dystrybutorki i dystrybutorzy, ale także osoby zajmujące się marketingiem i PR-em, filmoznawczynie i kulturoznawców, edukatorki filmowe, animatorów kultury, studentki i studentów szkół filmowych, kierunków artystycznych i edukacyjnych oraz wszystkie osoby pracujące z młodzieżą i zainteresowane sztuką dla młodej widowni.

Akredytacje w cenie 149 zł są dostępne poprzez stronę internetową alekino.com. Liczba miejsc jest ograniczona. 

Program Inspiration Day:



9:30-10:00 Poranna kawa
10:00-10:10 Przywitanie i ćwiczenia z widzenia
10:10-10:30 Wykład otwarcia – Miłosz Stelmach, Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny
10:30-11:50
 Blok 1 | Promocja filmów
•    case study Flow – Karolina Sienkiewicz
•    case study 100 dni do matury – Anna Zychowicz

Blok 2 | Wychowanie cyfrowe
•    Internet dzieci – Marta Puciłowska-Schielmann, Instytut Cyfrowego Obywatelstwa
•    Domowe zasady ekranowe – Joanna Kopycka, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

11:50-12:05 Przerwa kawowa
12:05-13:00
Blok 3 | Inspiracje
•    mediacja sztuki – Magdalena Kreis
•    pedagogika teatru – Agata Kędzia
•    doświadczenia VR – Joanna Popińska
13:00-14:00 Przerwa lunchowa
14:00-15:15
Blok 4 | Audience design
•    wprowadzenie – Ewa Bojanowska
•    pitching Póki śmierć nas nie rozłączy – Nawojka Wierzbowska, Natalia Krawczuk, Zuzanna Maszka
•    pitching Samotny jeździec – Maria Zbąska, Mateusz Białas, Barbara Palka

15:15-15:30 Przerwa kawowa
15:30-16:00
Blok 5 | Dobre praktyki pracy z dziećmi na planie
•    case study Matki pingwinów – Magdalena Glapińska
•    case study Król Maciuś Pierwszy – Jaśmina Wójcik
16:00-16:30
Wykład zamykający i ćwiczenie z widzenia
•    projekcja filmu Człowiek Numer 4, reż. Miranda Pennell, Wielka Brytania 2024, 10'
•    wykład – prof. Marianna Michałowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
16:30-16:45 Zakończenie

