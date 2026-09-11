Newsy Filmy Alec Baldwin oskarżony o śmierć operatorki. Zobacz zwiastun dokumentu
Filmy / Wideo

Alec Baldwin oskarżony o śmierć operatorki. Zobacz zwiastun dokumentu

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Alec+Baldwin+oskar%C5%BCony+o+%C5%9Bmier%C4%87+operatorki.+Zobacz+zwiastun+dokumentu-168548
Alec Baldwin oskarżony o śmierć operatorki. Zobacz zwiastun dokumentu
źródło: Getty Images
autor: Pool
Nominowana do Oscara dokumentalistka Rory Kennedy ma nowy film. Obraz nosi tytuł "The Trial of Alec Baldwin" i właśnie do sieci trafił jego zwiastun.

Śmierć na planie filmu "Rust". Alec Baldwin pozwany



Jak łatwo się domyślić, film opowiada o kulisach procesu, który został wytoczony Alekowi Baldwinowi po tym, jak na planie filmu "Rust" doszło do wystrzału z pistoletu i śmierci operatorki Halyny Hutchins.

02.jpg Getty Images © Pool


Tak brzmi oficjalny opis dokumentu:

21 października 2021 roku operatorka filmowa Halyna Hutchins zginęła na planie filmowym od postrzału z broni rekwizytowej, którą trzymał aktor Alec Baldwin. Bezpośrednio po tragedii praktycznie nikt nie miał wątpliwości, że był to wypadek i głęboko traumatyczne doświadczenie dla wszystkich zaangażowanych. Gdy pierwszy szok minął, w mediach zaczęły pojawiać się pytania o odpowiedzialność, winę, wskazywanie winnych, karę i sprawiedliwość, w dużej mierze napędzane sławą Baldwina, a także jego reputacją.

Kennedy rozpoczęła prace nad swoim dokumentem, kiedy Baldwinowi zostały już postawione zarzuty. Była też obecna na procesie, który zakończył się oddaleniem zarzutów.

W Ameryce film trafi do kin 1 października.

Zwiastun filmu "The Trial of Alec Baldwin"




The Trial of Alec Baldwin  (2025)

 The Trial of Alec Baldwin

Najnowsze Newsy

VOD Seriale

Co dalej z "Ransom Canyon"? Netflix podjął decyzję

Festiwale i nagrody Filmy

25 minut owacji w Wenecji. Dokument o atakach Izraela w Gazie pobił rekord

2 komentarze
Seriale Wideo

Wiedźmy, chaos i znajome twarze. Oto zwiastun "AHS: 13"

Seriale Filmy

Reżyser nowego "Spider-Mana" ma nowy projekt

1 komentarz
Seriale

Dan Schneider przegrał apelację w sprawie przeciwko twórcom "Ciszy na planie"

Filmy

Asa Germann w nowych "X-Menach". To ważna postać

1 komentarz
Filmy

Anthony Hopkins nie zatrzymuje się. Zagra w sci-fi "2048"

9 komentarzy