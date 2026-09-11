Alec Baldwin oskarżony o śmierć operatorki. Zobacz zwiastun dokumentu

Nominowana do Oscara dokumentalistka Rory Kennedy ma nowy film. Obraz nosi tytuł "The Trial of Alec Baldwin" i właśnie do sieci trafił jego zwiastun.
Śmierć na planie filmu "Rust". Alec Baldwin pozwany
Jak łatwo się domyślić, film opowiada o kulisach procesu, który został wytoczony Alekowi Baldwinowi
po tym, jak na planie filmu "Rust
" doszło do wystrzału z pistoletu i śmierci operatorki Halyny Hutchins
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Tak brzmi oficjalny opis dokumentu: 21 października 2021 roku operatorka filmowa Halyna Hutchins zginęła na planie filmowym od postrzału z broni rekwizytowej, którą trzymał aktor Alec Baldwin. Bezpośrednio po tragedii praktycznie nikt nie miał wątpliwości, że był to wypadek i głęboko traumatyczne doświadczenie dla wszystkich zaangażowanych. Gdy pierwszy szok minął, w mediach zaczęły pojawiać się pytania o odpowiedzialność, winę, wskazywanie winnych, karę i sprawiedliwość, w dużej mierze napędzane sławą Baldwina, a także jego reputacją.
Kennedy rozpoczęła prace nad swoim dokumentem, kiedy Baldwinowi
zostały już postawione zarzuty. Była też obecna na procesie, który zakończył się oddaleniem zarzutów.
W Ameryce film trafi do kin 1 października.
Zwiastun filmu "The Trial of Alec Baldwin"