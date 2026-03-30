Alec Baldwin wraca! W filmie z Chrisem Hemsworthem i Zazie Beetz
Alec Baldwin wraca! W filmie z Chrisem Hemsworthem i Zazie Beetz
Tragedia na planie filmu "Rust" jest już za nim. Alec Baldwin dołączył właśnie do obsady "Kockroach". To jego pierwsza duża rola od czasu wypadku na planie "Rust", w którym w wyniku postrzału zginęła operatorka.

Film jest adaptacją powieści Williama Lashnera. Odpowiada za niego Matt Ross, czyli reżyser filmu "Captain Fantastic".

Fabuła opowiada historię tajemniczego nieznajomego, który wkracza do nowojorskiego półświatka i stopniowo buduje pozycję bossa przestępczego w mieście, gdzie władza jest wszystkim. 

Główną rolę gra Chris Hemsworth, który zastąpił Channinga Tatuma. Na planie pojawią się także: Zazie Beetz i Taron Egerton.

Zdjęcia ruszają na dniach w Nowym Jorku.

Powiązane artykuły Alec Baldwin

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Seriale

Stało się! Jeffrey Epstein bohaterem serialu

31 komentarzy
VOD Seriale Wideo

Zendaya! Sweeney! Elordi! Nowy zwiastun serialu "Euforia"

16 komentarzy
Seriale

"Biały Lotos". Gwiazda serialu "Harry Hole" jednym z nowych gości

12 komentarzy
Filmy

Ludzie nie chcą oglądać poprawnych politycznie filmów?

32 komentarze
Seriale

Szef HBO zapowiada 2. sezon serialu "Harry Potter"

45 komentarzy
Gry

"GTA 6". Niewiarygodne, ile na grę wydał Rockstar

11 komentarzy
Filmy

Nie żyje Wiesław Myśliwski. Wybitny pisarz miał 94 lata

12 komentarzy