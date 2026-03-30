Alec Baldwin wraca! W filmie z Chrisem Hemsworthem i Zazie Beetz

Tragedia na planie filmu "Rust" jest już za nim. Alec Baldwin dołączył właśnie do obsady "Kockroach". To jego pierwsza duża rola od czasu wypadku na planie "Rust", w którym w wyniku postrzału zginęła operatorka.
O czym opowiada "Kockroach"?
Film jest adaptacją powieści Williama Lashnera. Odpowiada za niego Matt Ross
, czyli reżyser filmu "Captain Fantastic
".
Fabuła opowiada historię tajemniczego nieznajomego, który wkracza do nowojorskiego półświatka i stopniowo buduje pozycję bossa przestępczego w mieście, gdzie władza jest wszystkim.
Główną rolę gra Chris Hemsworth
, który zastąpił Channinga Tatuma
. Na planie pojawią się także: Zazie Beetz
i Taron Egerton
.
Zdjęcia ruszają na dniach w Nowym Jorku.
