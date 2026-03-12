"Kwaśniewscy": Zwiastun serialu dokumentalnego Prime Video

Prime Video ogłosiło dzisiaj, że trwają prace nad nowym serialem dokumentalnym o jednej z najbardziej rozpoznawalnych rodzin w Polsce – byłym prezydencie Aleksandrze Kwaśniewskim, pierwszej damie Jolancie Kwaśniewskiej i ich córce Aleksandrze. Opowiedziany z trzech różnych osobistych perspektyw serial ujawni intymne historie ukryte za publicznym wizerunkiem i pokaże, jak rodzina Kwaśniewskich próbuje prowadzić zwyczajne życie, podczas gdy kraj postrzegał ich nie jako męża i żonę, rodziców oraz córkę, lecz jako instytucję. Wyprodukowany przez Watchout Studio dokument, który nie ma jeszcze tytułu, zadebiutuje wyłącznie na Prime Video na początku 2027 roku.
Unikalny wgląd w prywatny świat Kwaśniewskich
Łącząc współczesne materiały z nigdy wcześniej niepokazywanymi prywatnymi nagraniami wideo z lat 90. i 2000, a także ze starannie wyselekcjonowanymi archiwami publicznymi, dokument zaoferuje unikalny wgląd w prywatny świat Kwaśniewskich – małżeństwo wystawione na próbę i ocenę opinii publicznej, dorastającą w pałacu prezydenckim córkę, która poszukuje normalności oraz rodzinę próbującą wieść zwyczajne życie w niezwykłych czasach. Serial przybliży kluczowe doświadczenia, które ukształtowały ich zarówno jako jednostki, jak i rodzinę żyjącą w centrum uwagi opinii publicznej. Będzie to dokument opowiadający o rodzinie w polityce – a nie dokument polityczny
– mówi Tushar Jindal, Head of Content Acquisition EUX Prime Video. Subskrybenci Amazon Prime mogą spodziewać się bardzo ludzkiej historii o tym, co oznacza życie rodzinne pod presją, na tle przemian historycznych i władzy. Widzowie Prime Video poznają Kwaśniewskich nie jako postacie polityczne, ale jako zwykłych ludzi poszukujących równowagi między miłością, ambicjami oraz z utrzymaniem więzi, kiedy patrzy na nich cały świat. Będzie to intymna, emocjonalna i zaskakująco bliska dla wielu z nas historia.
– dodaje Jindal.
Serial przedstawi najważniejsze okresy w życiu Kwaśniewskich – począwszy od lat poprzedzających prezydenturę Aleksandra Kwaśniewskiego (1989–1995), przez jego pierwszą i drugą kadencję (1995–2000, 2000–2005), aż po życie rodzinne po zakończeniu urzędowania. Widzowie ponownie przeżyją przełomowe momenty polskiej transformacji widziane oczami ludzi, którzy wspólnie ich doświadczali.
Nowy dokument jest produkowany przez Watchout Studio, producentami są Izabela Kiszka
i Krzysztof Terej
, a reżyserem jest Kuba Mikurda
("Solaris mon Amour
", "Ucieczka na Srebrny Glob
").
Pierwsza zapowiedź dokumentu