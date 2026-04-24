Alex Proyas nakręci nowy film science fiction. Pomoże mu sztuczna inteligencja
W sieci pojawiły się doniesienia, że reżyser Alex Proyas, znany z takich filmów jak "Kruk", "Mroczne miasto" czy "Ja, robot", jest bliski zrealizowania planowanego od lat projektu. Co wiemy na jego temat?

Chodzi o "Heaven"  - satyryczne science fiction inspirowane klimatem "Brazil". Przez lata produkcja nie mogła dojść do skutku głównie ze względu na wysoki budżet, szacowany na 80-100 milionów dolarów. Teraz projekt dostał drugie życie dzięki współpracy studia Ex Machina Studios z K5 International. Film ma zostać zaprezentowany potencjalnym partnerom podczas targów w Cannes.

"Heaven" opowie o zdesperowanym urzędniku, który ucieka od rozpadającej się rzeczywistości do technologicznie doskonałego "życia po śmierci". Szybko okazuje się jednak, że ten raj to jedynie iluzja, niosąca niepokojące konsekwencje. Kluczową rolę w produkcji ma odegrać sztuczna inteligencja. Twórcy planują wykorzystać autorskie narzędzia AI do tworzenia rozbudowanych światów przy znacznie niższych kosztach, jednocześnie wciąż na pierwszym miejscu stawiając aktorów. Zdjęcia mają powstać w Los Angeles, a casting już trwa.

Proyas nie jest jedyny - coraz więcej twórców sięga po AI, by zrealizować projekty, które wcześniej były zbyt kosztowne lub ryzykowne dla studiów. W tym gronie są m.in. Steven Soderbergh, Robert Rodriguez czy Michael Mann, który rozważa wykorzystanie tej technologii przy realizacji "Heat 2".

Ostatnim filmem Proyasa, który trafił na ekrany, byli fatalnie przyjęci "Bogowie Egiptu". Od tamtego czasu twórca pracował też nad filmem "R.U.R.", ten jednak jeszcze nie ujrzał światła dziennego.

