Alex Proyas nakręci nowy film science fiction. Pomoże mu sztuczna inteligencja

W sieci pojawiły się doniesienia, że reżyser Alex Proyas, znany z takich filmów jak "Kruk", "Mroczne miasto" czy "Ja, robot", jest bliski zrealizowania planowanego od lat projektu. Co wiemy na jego temat?
Nowy film Alexa Proyasa
Getty Images © Jim Spellman
Chodzi o "Heaven"
- satyryczne science fiction inspirowane klimatem "Brazil
". Przez lata produkcja nie mogła dojść do skutku głównie ze względu na wysoki budżet, szacowany na 80-100 milionów dolarów. Teraz projekt dostał drugie życie dzięki współpracy studia Ex Machina Studios z K5 International. Film ma zostać zaprezentowany potencjalnym partnerom podczas targów w Cannes. "Heaven"
opowie o zdesperowanym urzędniku, który ucieka od rozpadającej się rzeczywistości do technologicznie doskonałego "życia po śmierci". Szybko okazuje się jednak, że ten raj to jedynie iluzja, niosąca niepokojące konsekwencje. Kluczową rolę w produkcji ma odegrać sztuczna inteligencja.
Twórcy planują wykorzystać autorskie narzędzia AI do tworzenia rozbudowanych światów przy znacznie niższych kosztach, jednocześnie wciąż na pierwszym miejscu stawiając aktorów. Zdjęcia mają powstać w Los Angeles, a casting już trwa. Proyas
nie jest jedyny - coraz więcej twórców sięga po AI, by zrealizować projekty, które wcześniej były zbyt kosztowne lub ryzykowne dla studiów. W tym gronie są m.in. Steven Soderbergh
, Robert Rodriguez
czy Michael Mann
, który rozważa wykorzystanie tej technologii przy realizacji "Heat 2
".
Ostatnim filmem Proyasa
, który trafił na ekrany, byli fatalnie przyjęci "Bogowie Egiptu
". Od tamtego czasu twórca pracował też nad filmem "R.U.R.", ten jednak jeszcze nie ujrzał światła dziennego.
