Alexandra Daddario w obsadzie "American Fever Dream" o upadku amerykańskiego snu

Do sieci trafiła informacja, że Alexandra Daddario (znana m.in. z "Białego Lotosu") pojawi się w głównej roli w "American Fever Dream", niezależnym dramacie będącym pełnometrażowym debiutem reżyserskim Jaclyn Noel. W obsadzie znaleźli się również Christopher Convery, Julian Morris i Spenser Granese.
Co wiemy o filmie?
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Film napisany i wyreżyserowany przez Noel obejmie niemal dwie dekady z życia pewnej amerykańskiej rodziny z klasy średniej. Jej członkowie stopniowo popadają w biedę, a historia ma pokazać bolesny rozpad amerykańskiego snu. Daddario
wcieli się w Carrie, matkę próbującą utrzymać rodzinę razem, gdy jej sytuacja życiowa z czasem staje się coraz trudniejsza. Christopher Convery
zagra jej syna Jamesa, natomiast Julian Morris
wcieli się w jej męża, Bo. Rola Spensera Granese’a
nie została na razie ujawniona.
Za produkcję odpowiadają Apoorva Guru Charan
, Nick Young
, Jaclyn Noel, Lauren Mann
, Alexandra Daddario
i Heather Francis
. Daddario
ma na koncie nominację do Emmy
za występ w "Białym Lotosie
". Aktorka pojawi się również w trzecim sezonie "Czarownic Mayfair
", a w listopadzie będzie można zobaczyć ją u boku Finna Wittrocka
w biograficznym "Hershey
", opowiadającym o historii i skomplikowanym dziedzictwie rodziny stojącej za imperium czekoladowym.
"Czarownice Mayfair" - zwiastun