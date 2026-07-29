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Alexandra Daddario w obsadzie "American Fever Dream" o upadku amerykańskiego snu

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Alexandra+Daddario+i+Christopher+Convery+zagraj%C4%85+w+filmie+%22American+Fever+Dream%22+Jaclyn+Noel-167804
Alexandra Daddario w obsadzie &quot;American Fever Dream&quot; o upadku amerykańskiego snu
źródło: Getty Images
autor: Araya Doheny
Do sieci trafiła informacja, że Alexandra Daddario (znana m.in. z "Białego Lotosu") pojawi się w głównej roli w "American Fever Dream", niezależnym dramacie będącym pełnometrażowym debiutem reżyserskim Jaclyn Noel. W obsadzie znaleźli się również Christopher Convery, Julian Morris i Spenser Granese.

Co wiemy o filmie?



GettyImages-2219279695.jpg Getty Images © Gilbert Carrasquillo


Film napisany i wyreżyserowany przez Noel obejmie niemal dwie dekady z życia pewnej amerykańskiej rodziny z klasy średniej. Jej członkowie stopniowo popadają w biedę, a historia ma pokazać bolesny rozpad amerykańskiego snu. Daddario wcieli się w Carrie, matkę próbującą utrzymać rodzinę razem, gdy jej sytuacja życiowa z czasem staje się coraz trudniejsza. Christopher Convery zagra jej syna Jamesa, natomiast Julian Morris wcieli się w jej męża, Bo. Rola Spensera Granese’a nie została na razie ujawniona.

Za produkcję odpowiadają Apoorva Guru Charan, Nick Young, Jaclyn Noel, Lauren Mann, Alexandra Daddario i Heather Francis.

Daddario ma na koncie nominację do Emmy za występ w "Białym Lotosie". Aktorka pojawi się również w trzecim sezonie "Czarownic Mayfair", a w listopadzie będzie można zobaczyć ją u boku Finna Wittrocka w biograficznym "Hershey", opowiadającym o historii i skomplikowanym dziedzictwie rodziny stojącej za imperium czekoladowym.

"Czarownice Mayfair" - zwiastun



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