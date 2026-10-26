Ali G ogłasza, kiedy jego nowy film trafi na Prime Video

Ali G ma nową wiadomość dla swoich fanów. Na kanale Prime Video Polska na Instagramie ogłosił, że film "Ali G: Kto ja jezdem?" pojawi się na platformie 28 października. Czego spodziewać się po jego powrocie po ponad 20 latach?
Ali G powraca. Co chce powiedzieć tym razem? Sacha Baron Cohen
ponownie wcieli się w postać, dzięki której zdobył rozpoznawalność. Tym razem chce jednak wykorzystać film również do opowiedzenia o współczesnych podziałach politycznych. Aktor przyznaje, że może to być jego ostatnia produkcja tego rodzaju. Powodem są nie tylko rosnące zagrożenia związane ze stosowanymi przez niego metodami pracy, ale także regularnie otrzymywane groźby śmierci. Jak podkreśla Cohen
: Przeraża mnie to, dokąd zmierza nasze społeczeństwo, a przez komedię mogę o tym mówić.
Aktor zamierza zwrócić uwagę na ekstremizm po obu stronach sceny politycznej oraz zagrożenia wynikające z przemocy usprawiedliwianej szlachetnymi pobudkami. Jednocześnie stawia sobie ambitny cel: chce stworzyć najśmieszniejszy film w historii. Po 28 latach zależy mu na tym, by zaoferować wiernym fanom coś zupełnie nowego. Nadchodzący Ali G
określa jako najbardziej ambitny projekt w swojej karierze. W produkcji ponownie wcielił się w trzy różne postaci.
Myśl o powrocie Alego G. pojawiła się po występie Cohena
w Australii w 2021 roku. W trakcie pandemii aktor zdołał przekonać tamtejsze władze, że planowana przez niego trasa stand-upowa przyniesie korzyści Australii Zachodniej i przyczyni się do powstania setek miejsc pracy. Podczas występu zauważył jednak coś, co skłoniło go do ponownego przemyślenia potencjału tej postaci. Publiczność reagowała na Alego G. inaczej niż na Borata czy Bruno, a część widzów najwyraźniej brała go za prawdziwą osobę. To doświadczenie sprawiło, że Cohen
zaczął rozważać, czy bohater mógłby stać się centralną postacią kolejnego filmu.
"Ali G: Kto ja jezdem?" – zobacz zwiastun