Ali G wraca! Sacha Baron Cohen nakręcił w tajemnicy film

Sacha Baron Cohen postanowił wskrzesić jedną ze swoich najbardziej znanych postaci, Alego G. Jak podaje Jeff Sneider, Ali G wraca jako bohater pełnometrażowego filmu.
Kim dziś będzie Ali G?
Obok Borata i Brüno Ali G to najbardziej rozpoznawalna postać stworzona przez Sachę Barona Cohena. Ali G po raz pierwszy pojawił się w 1998 roku w programie rozrywkowym brytyjskiego Channel 4 pod tytułem "The 11 O'Clock Show".
Ali G, wł. Alistair Leslie Graham, pochodził z miejscowości Staines-upon-Thames. Był liderem lokalnego gangu Da West Staines Massiv. W stereotypowy sposób przedstawiał on pochodzących z przedmieść, uprzywilejowanych młodych ludzi, którzy swoim sposobem bycia starają się naśladować czarnych. Tworząc tę postać, Cohen wzorował się na brytyjskim DJ-u i prezenterze Timie Westwoodzie.
Na przełomie wieków Ali G był "głosem młodego pokolenia". Przeprowadzał wywiady, w których bezwstydnie i w sposób politycznie niepoprawny żartował sobie z ludzi i zjawisk społecznych. Wśród osób, z którymi rozmawiał, był Donald Trump. Ten "wywiad" możecie obejrzeć poniżej:
Pierwsze lata XXI wieku to szczyt popularności postaci. Ali G miał wtedy własny program rozrywkowy "Da Ali G Show", wystąpił w teledysku Madonny "Music" oraz otrzymał film kinowy "Ali G".
Plotki o tym, że Ali G może wrócić, pojawiły się już kilka lat temu. Teraz okazuje się, że film został już nakręcony.
Na razie nie znamy żadnych szczegółów. Nie wiemy więc, jak Cohen zamierza portretować dużo starszą wersję bohatera i o czym w ogóle film opowiada.