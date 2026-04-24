Alicia Silverstone nie wróci w ikonicznej roli? Sequel "Clueless" skasowany
Variety / autor: /
źródło: Materiały prasowe
Jeśli liczyliście na kontynuację "Clueless" – filmu znanego też pod tytułem "Słodkie zmartwienia" – nic z tego. Jak donosi "Variety", planowany serialowy sequel nie powstanie. Przynajmniej nie dla platformy Peacock.

Nowe zmartwienia dla fanów "Słodkich zmartwień"




Projekt był ogłoszony w kwietniu 2025 roku. Mimo skasowania projektu przez Peacock wciąż jest szansa, że powstanie. Podobno CBS Studios i Paramount nadal są zainteresowane tym materiałem. Projekt serialu najprawdopodobniej zostanie sprzedany innemu serwisowi streamingowemu – jeśli znajdą się chętni.
   
Nie znamy szczegółów planowanej fabuły serialu. Ujawniono jedynie, że miał on opowiadać o dalszych losach Cher Horowitz (Alicia Silverstone), lata po wydarzeniach z oryginalnego filmu.

Scenariusz serialu pisali Josh Schwartz i Stephanie Savage, twórcy "Plotkary". Amy Heckerling, czyli twórczyni oryginalnego filmu, oraz Silverstone, miały pełnić obowiązki producentek wykonawczych.

Co ciekawe, w 2020 roku Peacock rozwijał zupełnie inny projekt kontynuacji "Clueless". Miał on opowiadać o śledztwie, jakie w sprawie tajemniczego zniknięcia Cher prowadzi jej najlepsza przyjaciółka Dionne (w filmowym oryginale grana przez Stacey Dash).

Film "Clueless" – albo, jak kto woli, "Słodkie zmartwienia" – uwspółcześniona adaptacja "Emmy" Jane Austen, trafił na ekrany w 1995 roku. W obsadzie oprócz Silverstone znaleźli się m.in. Brittany Murphy i Paul Rudd. W latach 1996–1999 na antenie ABC emitowany był serial pod tym samym tytułem. W Cher, którą w filmie zagrała Silverstone, wcieliła się Rachel Blanchard

Alicię Silverstone mogliśmy oglądać ostatnio m.in. w filmie "Bugonia" Yorgosa Lanthimosa.

Powiązane artykuły Słodkie zmartwienia

Zobacz wszystkie artykuły

Słodkie zmartwienia  (1995)

 Słodkie zmartwienia

Emma.  (2020)

 Emma.

Emma  (1996)

 Emma

Emma  (2009)

 Emma

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

Nowe Horyzonty 2026: Lost Lost Lost ogłasza pierwsze tytuły

1 komentarz
Seriale

Była "Nianią w Nowym Jorku". Teraz wybierze nową

1 komentarz
Filmy Wideo

Nicholas Galitzine jako He-Man. Czujecie moc Posępnego Czerepu w nowym zwiastunie?

6 komentarzy

OFF CAMERA 2026 rusza w Krakowie. Nie przegapcie tych filmów

8 komentarzy
Filmy Wideo

"Let's F'ckn Go!". Zwiastun "Mortal Kombat II" specjalnie dla fanów gry

2 komentarze
Filmy

Twórca "Kruka" i "Ja, Robot" zrealizuje wymarzony film. Pomoże mu AI

7 komentarzy
Wideo Gry

Oficjalnie: "Assassin's Creed Black Flag Resynced" nadchodzi!

1 komentarz