Alicia Silverstone nie wróci w ikonicznej roli? Sequel "Clueless" skasowany

Jeśli liczyliście na kontynuację "Clueless" – filmu znanego też pod tytułem "Słodkie zmartwienia" – nic z tego. Jak donosi "Variety", planowany serialowy sequel nie powstanie. Przynajmniej nie dla platformy Peacock.
Nowe zmartwienia dla fanów "Słodkich zmartwień" Projekt był ogłoszony w kwietniu 2025 roku. Mimo skasowania projektu przez Peacock wciąż jest szansa, że powstanie.
Podobno CBS Studios i Paramount nadal są zainteresowane tym materiałem. Projekt serialu najprawdopodobniej zostanie sprzedany innemu serwisowi streamingowemu – jeśli znajdą się chętni. Nie znamy szczegółów planowanej fabuły serialu.
Ujawniono jedynie, że miał on opowiadać o dalszych losach Cher Horowitz (Alicia Silverstone
), lata po wydarzeniach z oryginalnego filmu.
Scenariusz serialu pisali Josh Schwartz i Stephanie Savage
, twórcy "Plotkary
". Amy Heckerling
, czyli twórczyni oryginalnego filmu, oraz Silverstone
, miały pełnić obowiązki producentek wykonawczych.
Co ciekawe, w 2020 roku Peacock rozwijał zupełnie inny projekt kontynuacji "Clueless
". Miał on opowiadać o śledztwie, jakie w sprawie tajemniczego zniknięcia Cher prowadzi jej najlepsza przyjaciółka Dionne (w filmowym oryginale grana przez Stacey Dash
). Film "Clueless" – albo, jak kto woli, "Słodkie zmartwienia" – uwspółcześniona adaptacja "Emmy" Jane Austen, trafił na ekrany w 1995 roku. W obsadzie oprócz Silverstone znaleźli się m.in. Brittany Murphy i Paul Rudd.
W latach 1996–1999 na antenie ABC emitowany był serial pod tym samym tytułem. W Cher, którą w filmie zagrała Silverstone
, wcieliła się Rachel Blanchard
. Alicię Silverstone
mogliśmy oglądać ostatnio m.in. w filmie "Bugonia
" Yorgosa Lanthimosa
.
