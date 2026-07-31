Kontynuacja "Słodkich zmartwień" jednak powstanie. Alicia Silverstone powróci w miniserialu

Kultowa komedia "Słodkie zmartwienia" (oryginalnie "Clueless") doczeka się kontynuacji w formie miniserialu. Projekt z Alicią Silverstone dostał zielone światło od Paramount+. Zdjęcia mają rozpocząć się w Los Angeles w 2027 roku.
Co wiemy o projekcie? Silverstone
ponownie wcieli się w Cher Horowitz, a także będzie producentką wykonawczą serialu. Historia przeskoczy o 30 lat względem wydarzeń filmu. Cher odniosła sukces w biznesie i świetnie odnalazła się w roli matki, jednak sytuacja zmieni się, gdy jej córka wejdzie w okres szkoły średniej. Wychowywanie nastolatki sprawi, że Cher ponownie poczuje się "clueless", czyli zagubiona.
Za scenariusz odpowiadają Josh Schwartz
, Stephanie Savage
i Jordan Weiss
. Wśród producentów wykonawczych znaleźli się również autorka i reżyserka oryginalnego filmu Amy Heckerling
oraz jego producent Robert Lawrence
.
Serial ma za sobą długą drogę. CBS Studios próbowało wcześniej stworzyć nową wersję "Słodkich zmartwień
" dla Peacocka, jednak pierwszy projekt, skupiony na postaci Dionne, nie doszedł do skutku. Następnie studio rozpoczęło prace nad obecną kontynuacją z Silverstone. Peacock również zrezygnował z projektu w kwietniu tego roku, po czym zainteresował się nim Paramount+.
"Słodkie zmartwienia
" wracają tym samym do domu - zarówno film, jak i serial są własnością Paramountu.
Film Amy Heckerling
z 1995 roku, luźno inspirowany "Emmą" Jane Austen
, opowiadał o Cher Horowitz, popularnej i zamożnej nastolatce z Beverly Hills. W obsadzie znaleźli się również Stacey Dash
, Brittany Murphy
i Paul Rudd
.
Alicię Silverstone ostatnio mogliśmy oglądać m.in. w "Bugonii
". Poniżej zwiastun tego filmu: