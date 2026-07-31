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Kontynuacja "Słodkich zmartwień" jednak powstanie. Alicia Silverstone powróci w miniserialu

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Kontynuacja &quot;Słodkich zmartwień&quot; jednak powstanie. Alicia Silverstone powróci w miniserialu
Kultowa komedia "Słodkie zmartwienia" (oryginalnie "Clueless") doczeka się kontynuacji w formie miniserialu. Projekt z Alicią Silverstone dostał zielone światło od Paramount+. Zdjęcia mają rozpocząć się w Los Angeles w 2027 roku.

Co wiemy o projekcie?




Silverstone ponownie wcieli się w Cher Horowitz, a także będzie producentką wykonawczą serialu. Historia przeskoczy o 30 lat względem wydarzeń filmu. Cher odniosła sukces w biznesie i świetnie odnalazła się w roli matki, jednak sytuacja zmieni się, gdy jej córka wejdzie w okres szkoły średniej. Wychowywanie nastolatki sprawi, że Cher ponownie poczuje się "clueless", czyli zagubiona.

Za scenariusz odpowiadają Josh Schwartz, Stephanie Savage i Jordan Weiss. Wśród producentów wykonawczych znaleźli się również autorka i reżyserka oryginalnego filmu Amy Heckerling oraz jego producent Robert Lawrence.

Serial ma za sobą długą drogę. CBS Studios próbowało wcześniej stworzyć nową wersję "Słodkich zmartwień" dla Peacocka, jednak pierwszy projekt, skupiony na postaci Dionne, nie doszedł do skutku. Następnie studio rozpoczęło prace nad obecną kontynuacją z Silverstone. Peacock również zrezygnował z projektu w kwietniu tego roku, po czym zainteresował się nim Paramount+. "Słodkie zmartwienia" wracają tym samym do domu - zarówno film, jak i serial są własnością Paramountu. 

Film Amy Heckerling z 1995 roku, luźno inspirowany "Emmą" Jane Austen, opowiadał o Cher Horowitz, popularnej i zamożnej nastolatce z Beverly Hills. W obsadzie znaleźli się również Stacey Dash, Brittany Murphy i Paul Rudd.

Alicię Silverstone ostatnio mogliśmy oglądać m.in. w "Bugonii". Poniżej zwiastun tego filmu:

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