Razem do bólu: czy "Together" będzie horrorem roku? Zwiastun

O czym opowiada horror "Together"?

"Together" – zobaczcie zwiastun filmu

Zakochani Millie i Tim wprowadzają się do pięknego domu w idyllicznej małej miejscowości. Wszystko wskazuje na to, że tu ich uczucie będzie mogło w pełni rozkwitnąć. Jednak na skutek pewnego pozornie drobnego incydentu wszystko, co ich łączy zaczyna przybierać niepokojącą formę. Ich związek, ich życie, ich ciała wkrótce ulegną przerażającej transformacji.Za kamerą stanął debiutant, który jest również autorem scenariusza. W obsadzie – oprócz Dave'a Franco Alison Brie – jest także Damon Herriman Film wejdzie do polskich kin 22 sierpnia.