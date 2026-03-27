Z "Wichrowych wzgórz" do thrillera zemsty

autor: Wiktor Szymanowicz
Do sieci trafiła informacja, że Alison Oliver zagra główną rolę w kostiumowym thrillerze zemsty pt. "Bad Bridgets". Aktorka tym samym ponownie połączy siły z wytwórnią LuckyChap.

Oliver zastąpi w projekcie Daisy Edgar-Jones, która musiała wycofać się z powodu konfliktów w harmonogramie. W obsadzie pozostaje natomiast Emilia Jones.

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Rich Peppiatt, twórca "Kneecap. Hip-hopowej rewolucji". Produkcją zajmują się wspomniane LuckyChap (firma prowadzona m.in. przez Margot Robbie) oraz Coup d’Etat.

Film inspirowany jest książką "Bad Bridget: Crime, Mayhem, and the Lives of Irish Emigrant Women" autorstwa Elaine Farrell i Leanne McCormick. Historia przenosi widzów do XIX wieku - zaczyna się od tajemniczego listu, który zmusza młodą kobietę do niebezpiecznej podróży z ogarniętej głodem Irlandii do Nowego Jorku. Na miejscu bohaterka trafia do środowiska tzw. „Bad Bridgets” - irlandzkich emigrantek uznawanych za wichrzycielki.

Dla Oliver to kolejna współpraca z LuckyChap - wcześniej wystąpiła w filmach "Wichrowe wzgórza" oraz "Saltburn". Aktorka ma na koncie także występ u boku Marka Ruffalo w serialu "Grupa zadaniowa".

