Z "Wichrowych wzgórz" do thrillera zemsty

Do sieci trafiła informacja, że Alison Oliver zagra główną rolę w kostiumowym thrillerze zemsty pt. "Bad Bridgets". Aktorka tym samym ponownie połączy siły z wytwórnią LuckyChap.
Co wiemy o "Bad Bridgets"?
Oliver zastąpi w projekcie Daisy Edgar-Jones
, która musiała wycofać się z powodu konfliktów w harmonogramie. W obsadzie pozostaje natomiast Emilia Jones
.
Za scenariusz i reżyserię odpowiada Rich Peppiatt
, twórca "Kneecap. Hip-hopowej rewolucji
". Produkcją zajmują się wspomniane LuckyChap (firma prowadzona m.in. przez Margot Robbie
) oraz Coup d’Etat.
Film inspirowany jest książką "Bad Bridget: Crime, Mayhem, and the Lives of Irish Emigrant Women" autorstwa Elaine Farrell i Leanne McCormick. Historia przenosi widzów do XIX wieku - zaczyna się od tajemniczego listu, który zmusza młodą kobietę do niebezpiecznej podróży z ogarniętej głodem Irlandii do Nowego Jorku. Na miejscu bohaterka trafia do środowiska tzw. „Bad Bridgets” - irlandzkich emigrantek uznawanych za wichrzycielki.
Dla Oliver
to kolejna współpraca z LuckyChap - wcześniej wystąpiła w filmach "Wichrowe wzgórza
" oraz "Saltburn
". Aktorka ma na koncie także występ u boku Marka Ruffalo
w serialu "Grupa zadaniowa
".
