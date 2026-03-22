Amanda Peet o diagnozie i drodze do zdrowia. Gwiazda "Znajomych i sąsiadów" chorowała na raka piersi

Deadline
źródło: Getty Images
autor: Dia Dipasupil
Amanda Peet ujawniła, że chorowała na raka piersi. Aktorka opisała swoje przeżycia w opublikowanym przez magazyn "The New Yorker" eseju zatytułowanym "My Season of Ativan".

Amanda Peet o swojej diagnozie i drodze do zdrowia


Doktor K. zwykle gawędziła ze mną podczas badania, ale tym razem zachowała milczenie. Powiedziała, że nie podoba jej się coś na USG i chce wykonać biopsję. Po zabiegu powiedziała, że zabierze próbkę do szpitala Cedars-Sinai i osobiście dostarczy ją na oddział patologii. Wtedy zrozumiałam – czytamy.

2025 rok. Amanda Peet z mężem Davidem Benioffem na imprezie oscarowej magazynu "Vanity Fair"

U Peet początkowo wykryto niewielki guz. Na szczęście bardziej szczegółowe badania wykazały, że zmiany powinny łatwo poddać się terapii. Aktorka tak wspomina chwilę, gdy otrzymała SMS-a z tą informacją od lekarki:

Moglibyście pomyśleć, że zażyłam ecstasy. Poczułam się szczęśliwsza niż przed diagnozą, kiedy to byłam zwykłą osobą, która nie miała raka. Ale po jakichś 10 minutach przypomniałam sobie, że wciąż wciąż muszę zrobić rezonans magnetyczny i wróciłam do stanu wyjściowego… Uświadomiłam sobie, że diagnozy raka przychodzą powoli.

Peet ze szczegółami opisała swoją drogę do zdrowia: komplikacje, bolesne badania oraz terapię polegającą na lumpektomii (usunięcie guza wraz z niewielkim wycinkiem zdrowej tkanki, które pozwala zachować pacjentce pierś) i radioterapii. Na początku roku otrzymała wyniki testów, które wykazały, że jest wolna od raka.

Skąd znamy Amandę Peet?


Amanda Peet to amerykańska aktorka znana m.in. z filmów "Jak ugryźć 10 milionów" i "Jak ugryźć 10 milionów 2", "Lepiej późno niż później", "Tożsamość"  czy "2012". W jej CV znajdziemy takie tytuły jak "Twarda laska", "Zmiana pasa", "Bez przedawnienia", "Zupełnie jak miłość", "Z archiwum X: Chcę wierzyć", "Podróże Guliwera 3D", "Najlepsze najgorsze wakacje", "Złodziej tożsamości", "Sypiając z innymi". Mogliśmy zobaczyć ją także w serialach, m.in. w "Jacku i Jill", "Żonie idealnej" czy "Bliskości", a ostatnio w "Dirty John: The Betty Broderick Story" i "Fatal Attraction".

Zobacz zwiastun serialu "Znajomi i sąsiedzi"


Aktualnie filmografię Amandy Peet zamyka zrealizowany dla Apple TV serial "Znajomi i sąsiedzi". Wciela się w nim w Mel, żonę granego przez Jona Hamma Andrew Coopera. Przypominamy zwiastun:


