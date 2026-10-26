Amanda Seyfried mogła zagrać w "Strażnikach Galaktyki". Dziś nie żałuje, że odmówiła Marvelowi

Dziś trudno to sobie wyobrazić, ale kiedy w 2014 roku James Gunn wprowadzał na ekrany kosmiczną drużynę "Strażników Galaktyki", nie wszyscy wierzyli w sukces tego pomysłu. Wśród sceptyków znalazła się Amanda Seyfried, której zaproponowano rolę Gamory. Aktorka odrzuciła ofertę, a w postać zielonoskórej wojowniczki ostatecznie wcieliła się Zoe Saldaña. Po latach Seyfried nadal uważa, że podjęła właściwą decyzję.
Amanda Seyfried nie lubi wielogodzinnej charakteryzacji
Nominowana do Oscara gwiazda przyznała, że perspektywa występu w produkcji Marvela od początku nie wydawała jej się szczególnie atrakcyjna. Co więcej, miała poważne wątpliwości, czy film w ogóle odniesie sukces. Wtedy odmowa udziału w "Strażnikach Galaktyki" wydawała mi się czymś zupełnie oczyw
istym – wspominała aktorka. Jej zdaniem sam pomysł na film brzmiał dość absurdalnie. Rozmawiające ze sobą drzewo i szop pracz, a do tego cała akcja rozgrywająca się w kosmosie, nie przekonywały jej do projektu.
Zoe Saldaña jako Gamora
Seyfried obawiała się również, że udział w nieudanej produkcji może zaszkodzić jej karierze. W jej ocenie istniało spore ryzyko, że film nie przypadnie widzom do gustu. Z dzisiejszej perspektywy wiadomo, że te przewidywania okazały się nietrafione. Oczywiście się myliłam, ale nie zmieniłabym swojej decyzji. Podjęłam ją dla siebie i ze względu na rodzinę, którą wiedziałam, że chcę mieć
– wyjaśniła aktorka. Dodała, że nie chciała spędzać większości czasu w garderobie charakteryzatorskiej, a praca wymagająca od niej akrobacji i oswajania się z wysokością po prostu nie odpowiadała jej temperamentowi.
Zoe Saldaña jako Gamora
Rola Gamory
przypadła ostatecznie Zoe Saldañie
, która wystąpiła u boku Chrisa Pratta
, wcielającego się w Petera Quilla, znanego również jako Star-Lord
. Aktorka pojawiła się we wszystkich trzech filmach poświęconych Strażnikom Galaktyki: w produkcji z 2014 roku, jej kontynuacji z 2017 roku oraz trzeciej części, która trafiła do kin w 2023 roku. Saldaña
powróciła również jako Gamora w świątecznym programie "The Guardians of the Galaxy Holiday Special
" z 2022 roku. Postać pojawiła się ponadto w dwóch wielkich widowiskach Marvela: "Avengers: Wojna bez granic
" z 2018 roku oraz "Avengers: Koniec gry
" z 2019 roku.