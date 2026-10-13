Amanda Seyfried odrzuciła rolę przez sceny seksu. "Nie chcę być naga przed obcym"

Amanda Seyfried ma na koncie role wymagające od niej sporej odwagi przed kamerą, między innymi w "Zabójczym ciele" i "Królowej XXX". Dziś aktorka inaczej podchodzi jednak do scen intymnych. W rozmowie podczas Hamptons International Film Festival zdradziła, że z tego powodu zrezygnowała z udziału w jednym z seriali.
Seyfried: "Nasza praca jest dziwna"
Seyfried Getty Images © Anadolu
opowiedziała o swojej decyzji w rozmowie z Alekiem Baldwinem
: Odrzuciłam serial, w którym musiałabym bez przerwy uprawiać seks. Nie ma znaczenia, z kim. Nie chcę tego robić. Czuję się z tym niekomfortowo i na ten moment nie mam na to ochoty.
Aktorka podkreśliła, że zmieniła się jej perspektywa, między innymi dlatego, że ma teraz dzieci, które obserwują jej zawodowe wybory: Nasza praca jest dziwna, a im jestem starsza, tym dziwniejsza mi się wydaje. Musimy odgrywać romantyczne relacje z ludźmi, z którymi prywatnie nic nas nie łączy. Czasami to świetna zabawa, a czasami bardzo krępujące doświadczenie. Nie mogę uwierzyć, że kiedyś podchodziłam do tego tak: "Musimy się całować? Świetnie! Ale super! Przecież umiem się całować. (...) Mogę to robić z atrakcyjną osobą i jeszcze mi za to płacą".
Dziś Seyfried
patrzy na to inaczej i stwierdza, że nie chce być naga przed obcym człowiekiem. Nie oznacza to jednak, że aktorka całkowicie wyklucza udział w podobnych produkcjach w przyszłości. Jak zaznaczyła, być może za jakiś czas jej podejście się zmieni.
Ostatnio mogliśmy oglądać Seyfried m.in. w "Testamencie Ann Lee
" oraz "Pomocy domowej
".
"Pomoc domowa" - zwiastun