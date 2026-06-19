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Luca Guadagnino ma problem. Jego nowy film pt. "Artificial" traci dystrybutora

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Amazon+MGM+Studios+nie+b%C4%99dzie+dystrybutorem+%22Artificial%22+Luki+Guadagnino-167172
Luca Guadagnino ma problem. Jego nowy film pt. &quot;Artificial&quot; traci dystrybutora
źródło: Getty Images
autor: Deadline
Serwis World of Reel donosi, że Amazon MGM Studios niespodziewanie wycofało się z dystrybucji filmu "Artificial" w reżyserii Luki Guadagnino. Produkcja, której premiera jeszcze kilka tygodni temu była planowana na nieokreślony termin w 2027 roku, nie trafi ostatecznie do katalogu studia i będzie musiała znaleźć nowego dystrybutora.

Co wiemy o "Artificial"?



GettyImages-2240085280.jpg Getty Images © Anadolu


Według dziennikarzy World of Reel decyzja rodzi pytania o przyczyny takiego ruchu - czy chodzi o brak wiary w potencjał komercyjny i artystyczny filmu, czy też o tematykę projektu, która może budzić wątpliwości po stronie studia. Film określany jest jako "The Social Network" ery AI i opowiada o kulisach rozwoju sztucznej inteligencji oraz postaciach stojących za OpenAI, w tym o Samie Altmanie oraz Ilyi Sutskeverze. W rolach głównych występują Andrew Garfield jako Altman oraz Yura Borisov jako Sutskever.

Jak podaje źródło, film skupia się na "idealistycznym, nieco naiwnym" współtwórcy OpenAI oraz na Altmanie, który stopniowo zdobywa władzę w organizacji.

Co istotne, "Artificial" ma być już właściwie gotowe do premiery - Guadagnino nakręcił film w zeszłym roku, po tym, jak wstrzymano realizację jego projektu "Sgt. Rock". 

Amazon MGM Studios dystrybuowało w Stanach Zjednoczonych także poprzedni film reżysera - "Po polowaniu", który okazał się klapą finansową. 

"Po polowaniu" - zwiastun



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