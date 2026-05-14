Newsy Filmy Oficjalnie: ruszyły castingi do roli Jamesa Bonda. Kto wybierze nowego agenta 007?
Filmy

Oficjalnie: ruszyły castingi do roli Jamesa Bonda. Kto wybierze nowego agenta 007?

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Amazon+MGM+rozpocz%C4%99%C5%82o+castingi+do+roli+Jamesa+Bonda.+Nowego+agenta+007+wybierze+Nina+Gold-166604
Oficjalnie: ruszyły castingi do roli Jamesa Bonda. Kto wybierze nowego agenta 007?
Ruszyły poszukiwania nowego Jamesa Bonda - już oficjalnie! Jak informuje Variety, Amazon MGM Studios rozpoczęło castingi do roli agenta 007, którego przez lata (aż do "Nie czas umierać") grał Daniel Craig.

Kto szuka nowego Bonda?



GettyImages-1456579414-2.jpg Getty Images © Didier Messens


Studio potwierdziło, że za dobór obsady odpowiada Nina Gold. To właśnie ona ma znaleźć aktora, który przejmie rolę szpiega stworzonego przez Iana Fleminga. Przedstawiciele Amazon MGM Studios zapowiedzieli jednak, że na razie nie będą komentować szczegółów procesu castingowego i poinformowali po prostu, że poszukiwania trwają od kilku tygodni.

Nina Gold jest jedną z najbardziej cenionych specjalistek od obsady w branży. Pracowała przy serialach "Gra o tron" i "The Crown", a także przy kilku filmach z uniwersum "Star Wars". To ona wybrała m.in. Daisy Ridley do roli Rey w "Przebudzeniu Mocy".

Nowy film o Bondzie wyreżyseruje Denis Villeneuve, twórca m.in. cyklu "Diuna", "Nowego początku" i "Sicario". Producentami są Amy Pascal oraz David Heyman, znany z serii o Harrym Potterze. Scenariusz napisze Steven Knight, twórca "Peaky Blinders".

Media już od miesięcy spekulują, kto może zostać nowym Bondem. Wśród nazwisk przewijają się m.in. Jacob Elordi, Callum Turner i Aaron Taylor-Johnson. Sprawdźcie też nasze zestawienie młodych kandydatów

"Nie czas umierać" - zwiastun



Powiązane artykuły Bond 26

Zobacz wszystkie artykuły

Bond 26  (2028)

 Bond 26

Skyfall  (2012)

 Skyfall

Casino Royale  (2006)

 Casino Royale

Spectre  (2015)

 Spectre

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

Cannes 2026: Entuzjastyczne przyjęcie "Ojczyzny" Pawła Pawlikowskiego

1 komentarz
Seriale

Gwiazda "Obsesji Eve" zagra w nowym serialu współtwórcy "Zagubionych"

Filmy

Nie żyje Krzysztof Piesiewicz. Był współautorem scenariuszy do filmów Kieślowskiego

13 komentarzy

Will Smith będzie agentem FBI w thrillerze akcji

2 komentarze
Filmy

CANNES 2026: Teenage Sex i transmisje z japońskiej prowincji

1 komentarz
Filmy

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" ma całkiem nowy plakat

2 komentarze
Filmy

Matt Reeves ujawnia oczywiste tajemnice "Batmana 2"

8 komentarzy