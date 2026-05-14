Oficjalnie: ruszyły castingi do roli Jamesa Bonda. Kto wybierze nowego agenta 007?

Ruszyły poszukiwania nowego Jamesa Bonda - już oficjalnie! Jak informuje Variety, Amazon MGM Studios rozpoczęło castingi do roli agenta 007, którego przez lata (aż do "Nie czas umierać") grał Daniel Craig.
Kto szuka nowego Bonda?
Studio potwierdziło, że za dobór obsady odpowiada Nina Gold
. To właśnie ona ma znaleźć aktora, który przejmie rolę szpiega stworzonego przez Iana Fleminga
. Przedstawiciele Amazon MGM Studios zapowiedzieli jednak, że na razie nie będą komentować szczegółów procesu castingowego i poinformowali po prostu, że poszukiwania trwają od kilku tygodni. Nina Gold jest jedną z najbardziej cenionych specjalistek od obsady w branży. Pracowała przy serialach "Gra o tron" i "The Crown", a także przy kilku filmach z uniwersum "Star Wars". To ona wybrała m.in. Daisy Ridley do roli Rey w "Przebudzeniu Mocy".
Nowy film o Bondzie
wyreżyseruje Denis Villeneuve
, twórca m.in. cyklu "Diuna
", "Nowego początku
" i "Sicario
". Producentami są Amy Pascal
oraz David Heyman
, znany z serii o Harrym Potterze
. Scenariusz napisze Steven Knight
, twórca "Peaky Blinders
".
Media już od miesięcy spekulują, kto może zostać nowym Bondem
. Wśród nazwisk przewijają się m.in. Jacob Elordi
, Callum Turner
i Aaron Taylor-Johnson
. Wśród nazwisk przewijają się m.in. Jacob Elordi
.
