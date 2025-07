Młodzi kochają serial Prime Video! Imponujący wynik "Tego lata stałam się piękna"

TUTAJ.

Udany powrót serialu "Tego lata stałam się piękna"

Tym hitem jest serial młodzieżowy. Na Prime Video właśnie zadebiutował trzeci sezon. Fani musieli na niego dłużej czekać. Serial jest bowiem jedną z ofiar strajków scenarzystów i aktorów. Długa przerwa jednak nie przełożyła się na mniejsze zainteresowanie. Fani o bohaterach najwyraźniej nie zapomnieli.Amazon podaje, że. Niestety studio nie podaje metody, z jakiej korzysta przy szacowaniu widowni.W porównaniu do poprzednich sezonów jest to olbrzymi skok popularności. Trzecia odsłona serialu ogląda się o 40% lepiej niż druga, zaś w porównaniu do sezonu pierwszego teraz widownia potroiła się.to historia trójkąta miłośnego, na który składają się jedna dziewczyna i dwaj bracia. Belly z rodziną co roku spędza wakacje w domku przy plaży w Cousins. Każde lato jest takie samo... dopóki Belly nie kończy szesnastu lat. Znajomości zostaną poddane próbie, bolesne prawdy wyjdą na jaw, a Belly zmieni się na zawsze. To lato pierwszej miłości, złamanego serca i dorastania - tego lata stała się piękna.Trzeci sezon serialujest zarazem ostatnim. Jednak szefowie Prime Video już wspominają coś o możliwym spin-offie.