Największa legenda boksu bohaterem serialu Prime Video. Zobacz zwiastun "The Greatest"

Już za niespełna trzy tygodnie na platformie Prime Video swoją premierę będzie miał serial biograficzny "The Greatest". Do sieci właśnie trafił pełny zwiastun.
Tak wygląda serialowy Muhammad Ali
Serial "The Greatest"
składa się z ośmiu odcinków. Wśród jego producentów jest gwiazda cyklu "Creed
", Michael B. Jordan
.
"The Greatest
" to intymny portret niezwykłego życia Muhammada Alego – mistrza boksu, filantropa i światowej ikony. To pierwszy oficjalnie autoryzowany serial fabularny poświęcony jego losom, oferujący bezprecedensowy wgląd w życie legendy. Opowieść wykracza poza spektakularne zwycięstwa i bolesne porażki, które uczyniły Alego legendą zarówno na ringu, jak i poza nim.
W legendarnego boksera wcielił się Jaalen Best
. To największa rola w jego dotychczasowej, dość krótkiej karierze. Wcześniej mogliście oglądać go m.in. w serialu "All American: Nowe początki
".
Twórcą i showrunnerem serialu jest Ben Watkins
, który współpracował już z Amazonem przy serialu "Cross
". Producentką wykonawczą jest z kolei Lonnie Ali, wdowa po bokserze.
Premiera serialu "The Greatest
" na platformie Prime Video odbędzie się 4 listopada
.
Zwiastun serialu "The Greatest"